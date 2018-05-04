Около 20 человек эвакуированы из бизнес-центра в Москве из-за возгорания

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Сотрудники бизнес-центра в 3-м Павловском переулке в Москве эвакуированы из-за возгорания на крыше здания. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах города.

"По предварительным данным, пожар произошел на крыше бизнес-центра по адресу: 3-й Павловский переулок, д. 22", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что возгорание локализовано, его площадь составила 50 кв. метров.

По словам источника, в целях безопасности из трехэтажного здания эвакуированы около 20 человек.