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Около 20 человек эвакуированы из бизнес-центра в Москве из-за возгорания
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Около 20 человек эвакуированы из бизнес-центра в Москве из-за возгорания 

ТАСС 39 минут назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудники бизнес-центра в 3-м Павловском переулке в Москве эвакуированы из-за возгорания на крыше здания. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах города.
"По предварительным данным, пожар произошел на крыше бизнес-центра по адресу: 3-й Павловский переулок, д. 22", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что возгорание локализовано, его площадь составила 50 кв. метров.
По словам источника, в целях безопасности из трехэтажного здания эвакуированы около 20 человек.
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