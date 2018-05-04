Полыхал, как факел: в Заволжском районе Ярославля ночью сгорел дом

Пожар начался в 3 часа ночи на улице Заливной. Дом полыхал, как факел.

Больше 3 часов 15 спасателей и 4 пожарные машины тушили огонь.

— Спасибо спасателям, что потушили, и огонь не перекинулся на соседние дома, — рассказала жительница соседнего дома Оксана Ткачёва

Огонь полностью уничтожил кровлю дома на площади 80 квадратных метров. К счастью, все остались живы.

— Когда дом загорелся, хозяин успел выбежать на улицу, — рассказала Оксана.

За сутки до этого пожарные больше 6 часов тушили частный дом в Ярославском районе.