Полыхал, как факел: в Заволжском районе Ярославля ночью сгорел дом 

Пожар начался в 3 часа ночи на улице Заливной. Дом полыхал, как факел.
Больше 3 часов 15 спасателей и 4 пожарные машины тушили огонь.
— Спасибо спасателям, что потушили, и огонь не перекинулся на соседние дома, — рассказала жительница соседнего дома Оксана Ткачёва.
Огонь полностью уничтожил кровлю дома на площади 80 квадратных метров. К счастью, все остались живы.
— Когда дом загорелся, хозяин успел выбежать на улицу, — рассказала Оксана.
За сутки до этого пожарные больше 6 часов тушили частный дом в Ярославском районе.