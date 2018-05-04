«Дым валил с потолка в раздевалке»: в челябинском фитнес-клубе назвали причины пожара

В момент возгорания в фитнес-клубе «Сафари», работавшем на первом этаже одиннадцатиэтажки на улице Труда, 173, было 30 человек, никто не пострадал. В результате происшествия жители высотки на четыре дня остались без электричества, воды нет до сих пор. Точные причины происшествия МЧС ещё устанавливает. Хозяйка клуба Анна Сердюк утверждает, что всему виной замыкание общедомового силового кабеля.

— Пожар 29 апреля начался не в нашей сауне, а над ней, — подчеркивает собственник и директор фитнес-клуба «Сафари» Анна Сердюк. — Прямо над женской раздевалкой, в которой находится маленькая сауна на четырёх человек, расположена электрощитовая дома. В неё под потолком нашего помещения проходит общедомовой силовой кабель. Его-то и замкнуло. И сначала дым, а потом и огонь опустились к нам. Стены и проводка в сауне остались целы и невредимы.

По словам хозяйки фитнес-клуба, в момент происшествия в залах было человек 30, среди них три тренера, администратор и уборщица.

— Клиентка увидела дым с потолка в раздевалке, — рассказывает Анна Сердюк. — Персонал попытался потушить пламя самостоятельно — огнетушители у нас в порядке, но их мощности оказалось недостаточно. При этом администратор сразу вызвала пожарных, а тренеры быстро всех клиентов собрали и вывели на улицу. Это было несложно — у нас все сотрудники знают, как действовать, на стенах есть планы эвакуации, указатели светятся и эвакуационные выходы работают. После этого сразу позвонили мне — я живу в этом же доме этажом выше. С момента их эвакуации прошло буквально две минуты, но за это время весь подъезд до десятого этажа заволокло таким плотным дымом, что спуститься по лестнице вниз и выйти на улицу ни я, ни другие жильцы уже не смогли. Мы все высыпали на балконы. Оттуда я общалась с пожарными, подсказывала про дополнительные выходы из дома, как проще пробраться к очагу возгорания — общедомовым электрощиткам, про дым в подъезде…

Через такие дыры в стенах подъезда густой дым быстро поднялся до 11 этажа

Пожарные выбили в подъезде окна, потому что иного выхода не было, уверяет директор фитнес-центра.

— Понимаете, окна в подъезде были закрыты на замки. И ни одной ручки на них! Как ещё жителей могли спасти от дыма? — задаётся она вопросом. — Сейчас испуг постепенно отступает, и я понимаю, что быстро и грамотно сработали и пожарные, и мои сотрудники. Очень всем за это благодарна. Да, в итоге нашему центру не обойтись без ремонта — полностью выгорела женская раздевалка в 18 квадратных метров, коридоры и один зал напротив сауны. Но ведь все живы, и никто не пострадал — это главное. Клиентам сумки и телефоны — всё, что было в шкафчиках раздевалки, вернули. Ничего не сгорело. Единственное, у двух девушек сумочки подпортились, но с ними мы вопрос обязательно решим. И пока наш клуб закрыт, разумеется, абонементы заморожены.

В подъезде жители убрали разбитое стекло. Но с окон осколки продолжают падать на землю

Планируется, что «Сафари» откроется в эту субботу.

— В тот же день, как на 74.ru вышла новость о нашей беде, стали приезжать наши клиенты с вопросами: «Чем мы можем помочь?» — говорит Анна. — Брали вёдра и тряпки, мыли, скребли… Я была шокирована. До слёз благодарна им за поддержку! Основную гарь и копоть убрали и промыли всё, насколько возможно. А сегодня нам привезут озонаторы, с помощью которых стерилизуют помещения после пожаров. Говорят, что несколько часов работы этих машин — и от запаха гари не останется и следа. К субботе планируем открыть хотя бы тренажёрный зал. Единственная сложность — вернуть в помещения электроэнергию, но над этим уже несколько дней бьются мои электрики. Кстати, именно они, а не наше ТСЖ, восстановили проводку, по которой дом запитан электричеством.

Так выглядел подъезд после пожара

Подводя итоги ЧП, директор клуба считает, что страшнее не сам пожар, а те проблемы, которые он выявил.

— Отчётливо понимаю, что последствия короткого замыкания для жителей могли быть гораздо страшнее, чем просидеть четыре дня без электричества, — продолжает Анна Сердюк. — Дым сначала пополз по подъезду, но противопожарной сигнализации в доме просто нет, и жильцы узнали об этой беде, только когда почувствовали запах дыма. Наш клуб уже 10 лет на этом месте работает, и вдруг выяснилось, что в доме нет противопожарных муфт, которые могли бы остановить распространение огня. А общедомовые сети, оказывается, сделаны из некачественного материала, который сразу же расплавился, и наш клуб ещё и водой затопило. До сих пор в некоторых квартирах нет холодной воды, горячей воды нет ни у кого, и лифты не работают. Опасно, что жилая и нежилая части здания не разделены. Смущает, что наше ТСЖ «Олимп № 1» до сих пор не убрало стёкла в подъезде, и осколки продолжают падать на землю… В общем, качество строительства дома, инженерных сетей и обслуживания не соответствует тому, что заявлялось при строительстве «элитного» дома.

Получить комментарий в товариществе собственников жилья «Олимп № 1», которое обслуживает дом № 173 на улице Труда, не удалось. По телефону, указанному на сайте товарищества, никто не отвечает. Жильцы предполагают, что связи с ТСЖ нет из-за того, что оно находится в стадии банкротства.

В областном управлении МЧС сообщили о первых результатах расследования.

— Предварительная причина возгорания в доме № 173 на улице Труда — короткое замыкание электрооборудования, — рассказала сотрудник ГУ МЧС по Челябинской области Юлия Лыкова . — Более точно причина будет установлена позднее.

Пожар произошёл днём 29 апреля. На месте происшествия по повышенному номеру сложности работали семь единиц техники. Пожарные эвакуировали из здания двоих человек. Жители дома спасались от едкого дыма на балконах.