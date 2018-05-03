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Хлопок газового баллона произошел на балконе жилого дома
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Хлопок газового баллона произошел на балконе жилого дома 

Вечерняя Москва 22 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Информация об этом появилась в официальном микроблоге ГУ МЧС России в Twitter.
В четверг, 3 мая, на западе Москвы на улице 26-Бакинских Коммисаров на 5 этаже жилого дома произошел хлопок газового баллона. Информация об этом появилась в официальном микроблоге ГУ МЧС России в Twitter.
Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал. Обрушения и возгорания нет.
Инцидент произошел по адресу: улица 26-Бакинских Коммисаров, дом № 3, корпус 3.
Пожарно-спасательные подразделения прибыли на ул. 26-Бакинских Коммисаровд.3.к.3. Произошёл хлопок газового баллона на балконе 5 го этажа. Обрушения, возгорания, пострадавших нет.
— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 3 мая 2018 г.
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