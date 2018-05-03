Один человек пострадал при пожаре в Балашихе

Источник: один человек пострадал при пожаре на складе в Балашихе

Склад горит в подмосковной Балашихе , в результате возгорания пострадал один человек, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах региона. "На улице Проектной, д. 21, в складском помещении ангарного типа происходит пожар на площади 600 кв. метров", — сказал собеседник агентства. По его словам, в результате возгорания, по предварительным данным, пострадал один человек. В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что пожар локализовали на площади 600 кв. м, объявлена ликвидация открытого горения.