Ещё
Один человек пострадал при пожаре в Балашихе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: один человек пострадал при пожаре на складе в Балашихе 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Склад горит в подмосковной Балашихе, в результате возгорания пострадал один человек, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах региона.
"На улице Проектной, д. 21, в складском помещении ангарного типа происходит пожар на площади 600 кв. метров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате возгорания, по предварительным данным, пострадал один человек.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что пожар локализовали на площади 600 кв. м, объявлена ликвидация открытого горения.
ТАСС: последние новости
На горящем складе в Харьковской области зафиксировано 40 взрывов снарядов Патриарх Кирилл посетит Кемерово на сороковой день трагедии в "Зимней вишне" Патриарх Кирилл призвал поддерживать пострадавших от пожара в "Зимней вишне" всю их жизнь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки189
Популярный российский блогер найден мертвым94
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе114
США испытали новую ядерную бомбу90
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ204
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение