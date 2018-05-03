Завершились проверки торговых центров по всей России

В каждом втором торговом центре страны выявлены серьезные нарушения

По стране завершились проверки торгово-развлекательных центров, массово начавшиеся после трагического пожара в кемеровской «Зимней вишне».

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков сообщил, что в каждом втором торговом центре страны выявлены серьезные нарушения. При этом многие из них были построены с явными несоблюдением существующих норм.

— В столице представители прокуратуры совместно с сотрудниками МЧС проверили более 250 торгово-развлекательных центров, — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы Прокуратуры города Москвы Людмила Нефедова. — И почти в каждом из них выявлены нарушения: от незначительных до серьезных.

В основном в торговых центрах отсутствовало нужное количество огнетушителей и были загромождены пожарные выходы.

— По данным фактам возбуждено около 1000 производств об административных правонарушениях и вынесено более 350 представлений об устранении недостатков, — добавила Людмила Нефедова.

Особо серьезные нарушения были найдены на Усачевском рынке, недостаточно обеспеченном пожарным и вентиляционным оборудованием, а также в «Серебряном доме» и «Персее для детей». Прокуроры обратились в суд, чтобы приостановить их деятельность.

— Работа Усачевского рынка была приостановлена по решению судьи Георгия Бусыгина по иску прокуратуры, — сообщила «ВМ» пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова

А вот в ходе проверки, проведенной в Торговом Центре «Тройка» по адресу: Верхняя Красноселськая, дом 3-а, выявлены незначительные нарушения:

— На лестницах эвакуационного выхода отсутствовали перила и на дверях не было наводчиков (специальные приспособления, которые не допускают проникновение дыма в эвакуационный выход — прим «ВМ»), — сообщил помощник Мещанского межрайонного прокурора Иван Рощупкин. — Эти недостатки были устранены сотрудниками торгового центра за ночь. Уже утром следующего дня мы вновь приходили с проверкой — недостатки были устранены.

В Торговом Центре на Борисовских выявили отсутствие огнетушителей в некоторых торговых точках. На основании договора аренды всю ответственность за противопожарную безопасность несут арендаторы.

— На всех нарушителей составлены протоколы по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, — сообщил помощник Нагатинской межрайонной прокуратуры Никита Боев.

По словам главы МЧС Владимира Пучкова, на майские праздники будут проводится учения по эвакуации в торговых центрах, где выявлялись недостатки.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта начался сильный пожар, жертвами которого стали 60 человек, в том числе дети. Пропавших без вести нет. По последним сведениям, пострадали 79 человек.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Горькая вишня

Удивительно устроена человеческая память. С момента страшного пожара в Торговом Центре «Зимняя вишня» в Кемерове прошло около двух недель. А мы уже, ну, если не забыли, то как-то смирились с болью (далее…)

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