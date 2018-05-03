Ещё
Под Харьковом загорелся склад боеприпасов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Харьковом загорелся склад боеприпасов 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: "Взгляд"
На складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области начался пожар, сообщили в пресс-службе областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«Что-то там происходит, это нам известно, а что именно — пока известно, наверное, только министерству обороны, потому что это их компетенция», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.
Там ответили утвердительно на вопрос о том, занимаются ли тушением пожара сотрудники минобороны Украины. «В данный момент туда доступа наша служба не имеет», — добавили в управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
20 марта в Донецке сообщали, что украинские силовики готовятся подорвать собственный склад боеприпасов в Донбассе, чтобы обвинить ДНР в организации терактов.
На Украине за последнее время произошло несколько резонансных ЧП на арсеналах, в частности, в Балаклее и в Калиновке. Напомним, пожар в Калиновке произошел в конце сентября, было уничтожено 32 тыс. тонн снарядов — больше, чем за три года войны в Донбассе.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв, пострадали семеро Пожар уничтожил крупнейший в Европе аккумуляторный завод По делу о пожаре в «Зимней вишне» назначены новые экспертизы
Комментарии1  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне побили рекорд бегства в США393
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы101
ЦБ резко повысил курс доллара70
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе222
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка131
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
01:59
Путин обойдется без кортежа
Политика Статьи
00:10
Фанаты дали совет Терешиной
Шоу-бизнес
07:29
«Валюха» рассказала о продолжении сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
00:48
Раскрыты подробности самоубийства Avicii
Шоу-бизнес
03:53
Названа худшая рок-группа в истории
Шоу-бизнес Другое
01:56
Врачи спасают ребенка Елены Воробей
Шоу-бизнес
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение