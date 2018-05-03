В Приамурье полицейские оштрафовали около 50 человек, причастных к природным пожарам

"С начала пожароопасного периода [сотрудниками амурского управления МВД] было проведено более 2 тыс. рейдов, из них более 1 тыс. совместно с представителями лесоохраны. По ст. 8.32 КоАП ("Нарушение пожарной безопасности") выявлено 51 лицо, составлен 51 административный протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима. По ст. 261 ч. 3,4 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений") дела не возбуждались", — сказал Аксенов.

По информации пресс-службы ведомства, один из недавних случаев выявления нарушений произошел 1 мая — в Благовещенском районе в ходе патрулирования установили мужчину, который мог быть причастен к возгоранию леса в районе села Кантон-Коммуна. «Мужчина сжигал мусор на садовом участке вблизи лесонасаждений. В отношении него составлен административный протокол по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ. Возгорание лесонасаждений специалистами было ликвидировано», — уточнила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД России по Амурской области Инна Карташова

По данным ведомства, в ежедневных рейдах и обследованиях участвуют более 2,7 тыс. человек личного состава на 785 единицах техники.

Как ранее сообщал ТАСС, за прошедшие сутки в Приамурье зарегистрировали 21 лестной пожар, восемь из которых на площади 23,8 тыс. га ликвидировали. В тушении участвуют 836 человек, 90 единиц техники и восемь воздушных судов.