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В Приамурье полицейские оштрафовали около 50 человек, причастных к природным пожарам
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В Приамурье полицейские оштрафовали около 50 человек, причастных к природным пожарам 

ТАСС 1 час назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мая. /ТАСС/. Более 50 административных протоколов составили в Приамурье на лиц, причастных к возникновению природных пожаров. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил начальник УМВД России по Амурской области Николай Аксенов.
"С начала пожароопасного периода [сотрудниками амурского управления МВД] было проведено более 2 тыс. рейдов, из них более 1 тыс. совместно с представителями лесоохраны. По ст. 8.32 КоАП ("Нарушение пожарной безопасности") выявлено 51 лицо, составлен 51 административный протокол за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима. По ст. 261 ч. 3,4 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений") дела не возбуждались", — сказал Аксенов.
По информации пресс-службы ведомства, один из недавних случаев выявления нарушений произошел 1 мая — в Благовещенском районе в ходе патрулирования установили мужчину, который мог быть причастен к возгоранию леса в районе села Кантон-Коммуна. «Мужчина сжигал мусор на садовом участке вблизи лесонасаждений. В отношении него составлен административный протокол по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ. Возгорание лесонасаждений специалистами было ликвидировано», — уточнила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД России по Амурской области Инна Карташова.
По данным ведомства, в ежедневных рейдах и обследованиях участвуют более 2,7 тыс. человек личного состава на 785 единицах техники.
Как ранее сообщал ТАСС, за прошедшие сутки в Приамурье зарегистрировали 21 лестной пожар, восемь из которых на площади 23,8 тыс. га ликвидировали. В тушении участвуют 836 человек, 90 единиц техники и восемь воздушных судов.
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