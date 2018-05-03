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В Сочи из-за нарушений пожарной безопасности закрыли супермаркет «Перекресток»
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В Сочи из-за нарушений пожарной безопасности закрыли супермаркет «Перекресток» 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. Прокуратура провела в здании, расположенном в микрорайоне «Светлана», проверку соблюдения правил пожарной безопасности. В ходе инспекции сотрудники надзорного ведомства выявили массу нарушений.
В частности, служебные коридоры не были оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции, пространство за подвесными потолками не оснастили автоматической пожарной сигнализацией, не было обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах), не было обеспечено выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, огнезадерживающих клапанов. Кроме того, допущено блокирование дверей запасных эвакуационных выходов, не организовано проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода и т.д., сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
По решению Хостинского районного суда супермаркет «Перекресток» на улице Учительской закрыт до устранения всех нарушений пожарной безопасности.
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