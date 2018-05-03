Конкурс на звание «Лучший диспетчер экстренного вызова» прошел в столичном главке МЧС

Так, вчера завершился третий этап конкурса на звание «Лучший диспетчер экстренного вызова». В нем приняли участие победители первого этапа конкурса, который проходил в каждом округе г. Москвы

Группы были разделены по шесть человек. В первом задании необходимо было заполнить опросной лист. Баллы засчитывались за скорость и за обширную подачу информации.

Второе задание — включалась телефонная запись реального вызова на пожар. Мужчина с сильным акцентом, охваченный паникой, звонил и просил помощи у спасателей.

Со стороны работа диспетчера может выглядеть простой, однако на деле все гораздо сложнее. Меньше чем за минуту нужно выяснить у взволнованного заявителя всю необходимую информацию. Точный адрес, есть ли угроза людям. Все, чтобы понять какое количество техники, к примеру, автоцистерн или автолестниц понадобится, чтобы ликвидировать пожар.

Работу диспетчера в случае, когда прослушивалась запись звонка на «пульт 101», можно было бы сравнить с работой фармацевта, который пытается понять почерк врача на листе рецепта. Так и здесь была непростая задача — понять речь звонившего. А тем временем, наши конкурсанты заполняли ведомость на скорость и на полную подачу информации.

Только профессионал сможет принять вызов у людей, попавших в чрезвычайную ситуацию. Здесь необходима выдержка, методичность и знание своего дела в целом.

Третий этап конкурса заключался в том, что демонстрировали реальную запись переговора по рации пожарного с диспетчером с непосредственного тушения пожара.

Для обычного человека были бы понятны только отдельные слова или обрывки фраз, поскольку тушение пожара это не работа в тихом офисе. В записи в основном были слышны грохот, шум, какие-то непонятные звуки. Тем не менее, ручка каждого конкурсанта стремительно заполняла опросный лист. Самая быстрая заявка была заполнена за 46 секунд, вторая за 52, третья — 55.

— Для всех диспетчеров этот конкурс, как подтверждение своих навыков и знаний, — говорит заместитель начальника управления оперативного реагирования Михаил Симонов . У каждого сотрудника за плечами не менее трехлетний опыт работы. На сегодня все участвующие в конкурсе — профессионалы своего дела. Но прежде, чем приступить к самостоятельным дежурствам, все проходят повышение квалификации, стажируются в ЦУКСе, где получают навыки работы.

С приходом цифровых технологий работа упростилась и усовершенствовалась. Если раньше приходилось пользоваться картой города, то сейчас все под рукой. В базе данных компьютера все улицы, дома до мельчайших деталей. Неопытному сотруднику трудно разобраться, уж слишком много факторов может влиять на ситуацию.

Юлия Антипкина, радиотелефонист 28 отряда ФПС 39 пожарно-спасательной части Северо-Западного административного округа знает о работе диспетчера буквально все. Ее стаж работы 16 лет. За это время она научилась не только прекрасно ориентироваться в любой ситуации, но и спокойно реагировать на звонки телефонных хулиганов.

— В нашей службе не стоит грубить, не стоит идти на поводу провокаций и грубостей, —

говорит Юлия. А необходимо узнать с какой целью человек позвонил, и порекомендовать ему успокоится. Или же, если человек в панике и у него действительно случился пожар, то главное своевременно мобилизоваться, чтобы принять правильное решение. Всегда нужно уточнять все делали, чтобы вписать в ведомость все правильно. Ведь только представить, чего может стоить, если диспетчер ошибется, к примеру, улицей или округом города. От этого зависит жизнь людей и наносимый огнем ущерб.