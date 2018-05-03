МЧС провело противопожарные рейды по московским паркам

Московские спасатели и добровольцы стараются не допустить пожаров во время майских праздников. Более 500 человек дежурят в парках и на городских водоемах, сообщает «МИР 24».

Они рассказывают отдыхающим о том, что разжигание костров может привести к масштабному пожару, а также напоминают, что жарить шашлыки в Москве разрешено только в специально оборудованных местах. Приходят пожарные и к дачникам. Их предупреждают о запрете жечь сухую траву. По результатам проверки уже выявлены нарушители.

«В настоящий момент в ходе проведенного мероприятия совместно с полицией составлены административные материалы за разведение открытого огня. Данные материалы будут рассмотрены, принято процессуальное решение в виде назначения административного штрафа в размере до пяти тысяч рублей», — говорит начальник отдела надзорной деятельности управления по ЮВАО ГУ МЧС России по Москве Дмитрий Крикуненко.

Проверяют инспектора и владельцев частных лодок и катеров. От них требуют соблюдения правил управления судами.

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