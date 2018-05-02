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В Мурманске водитель перепутал педали и въехал на машине в магазин
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В Мурманске водитель перепутал педали и въехал на машине в магазин 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: Век
МУРМАНСК, 2 мая — РИА Новости. Водитель автомобиля Hyundai в Мурманске перепутал педали и въехал в торговый зал магазина, сообщили в региональном УМВД.
На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что автомобиль протаранил стеклянную витрину магазина и въехал в зал, где стоят ряды тележек для покупателей.
"По предварительной версии, водитель 1949 года рождения перепутал педали, в результате въехал в торговый зал магазина на улице Домостроительной, пострадавших в результате ДТП нет", — сообщила руководитель пресс-службы УМВД Марина Шихова.
Она добавила, что на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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