В Мурманске водитель перепутал педали и въехал на машине в магазин

МУРМАНСК , 2 мая — РИА Новости . Водитель автомобиля Hyundai в Мурманске перепутал педали и въехал в торговый зал магазина, сообщили в региональном УМВД На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что автомобиль протаранил стеклянную витрину магазина и въехал в зал, где стоят ряды тележек для покупателей. "По предварительной версии, водитель 1949 года рождения перепутал педали, в результате въехал в торговый зал магазина на улице Домостроительной, пострадавших в результате ДТП нет", — сообщила руководитель пресс-службы УМВД Марина Шихова Она добавила, что на месте работают сотрудники ГИБДД , устанавливаются обстоятельства произошедшего.