250 человек спасли в Сан-Паулу из горящего небоскреба перед обрушением

Пожар в 24-этажном, находящемся в центре бразильского города, начался примерно в 7:30 утра по московскому времени. Пожарным удалось эвакуировать 248 человек из 92 семей, живущих в доме. Однако потушить пожар не удалось — через полтора часа здание обвалилось. Предположительно, один человек погиб и трое пропали без вести.

Спасатели разбирают завалы в поисках выживших или тел погибших. Причина пожара не установлена. По данным СМИ, высотка уже много лет была заброшена и находившиеся там люди жили в ней нелегально. Пожарные тушат соседнее здание, на которое перекинулся огонь, угрозы обрушения нет, а жителей эвакуировали.