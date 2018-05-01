Ещё
250 человек спасли в Сан-Паулу из горящего небоскреба перед обрушением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

250 человек спасли в Сан-Паулу из горящего небоскреба перед обрушением 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
Пожар в 24-этажном, находящемся в центре бразильского города, начался примерно в 7:30 утра по московскому времени. Пожарным удалось эвакуировать 248 человек из 92 семей, живущих в доме. Однако потушить пожар не удалось — через полтора часа здание обвалилось. Предположительно, один человек погиб и трое пропали без вести.
Спасатели разбирают завалы в поисках выживших или тел погибших. Причина пожара не установлена. По данным СМИ, высотка уже много лет была заброшена и находившиеся там люди жили в ней нелегально. Пожарные тушат соседнее здание, на которое перекинулся огонь, угрозы обрушения нет, а жителей эвакуировали.
Российская Газета: последние новости
Пожар в Trump Tower в Баку потушен Испорченный фрукт стал причиной эвакуации 600 человек в Австралии В здании Trump Tower в Баку вновь произошел пожар
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»290
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась326
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили135
Казаки заблокировали Сахаровский центр721
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку197
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение