Трое карельских спасателей получили государственные награды за героизм

Сотрудники МЧС рисковали жизнью, чтобы спасти людей при пожаре и после крупного ДТП.

Москве прошла торжественная церемония, приуроченная ко Дню пожарной охраны России . В рамках мероприятия министр Владимир Пучков наградил государственными и ведомственными наградами сотрудников, работников и ветеранов пожарной охраны.

Пресс-служба МЧС подробно рассказывает, за что именно карельские спасатели удостоились правительственной награды. Сотрудник пожарно-спасательной части № 1 Владимир Михеев отличился на пожаре, который произошел 7 октября 2016 года. В 20 часов 48 минут поступило сообщение о том, что в 5-ти этажном многоквартирном жилом доме на улице Нойбрандербургской горит квартира. Не прошло и пяти минут, как пожарный расчет, куда входил и Владимир Михеев, уже был на месте происшествия. В ходе разведки пожара было установлено, что открытым пламенем полыхает одна из комнат квартиры, расположенная на третьем этаже. По имеющейся информации от очевидцев пожара, следовало, что в помещении могут находиться люди.

Плотное задымление на лестничной клетке и в подъезде ставило под угрозу жизни других жильцов дома. Горение в квартире усиливалось, среди жильцов подъезда росла паника.

Звено, которое возглавил Владимир Михеев, под прикрытием водяной завесы пошло в горящую квартиру. Там была высокая температура и плотный дым, которой еле-еле пробивал пожарный фонарь. В этих сложных условиях спасатели обнаружили двоих пострадавших, они были эвакуированы в безопасное место. После чего звено вернулось в квартиру и приступило к тушению пожара и поиску людей, которые еще могли находиться в квартире.

В условиях практически нулевой видимости Владимир Михеев, продвигаясь на ощупь, обнаружил мужчину, который не подавал признаков жизни. Михеев вынес его из горящей квартиры на нижерасположенную лестничную клетку, где стал проводить пострадавшему сердечно-легочную реанимацию. После того, как у пострадавшего мужчины появилось дыхание, Михеев вынес его из подъезда и передал бригаде врачей скорой помощи. После этого он вернулся на место происшествия.

На этом же пожаре проявил себя и прапорщик внутренней службы Вадим Клюквин, который несёт службу фельдшером (спасателем) медико-психологической службы. Ещё в пути следования к месту ЧП, получая информацию по радиостанции, он понял, что на месте происшествия сложилась крайне серьёзная обстановка, и приступил к подготовке оборудования, необходимого для оказания медицинской помощи пострадавшим. Забежав в подъезд, где располагалась горящая квартира, на лестничной площадке между вторым и третьим этажом, он увидел пожарных, эвакуировавших одного из пострадавших в бессознательном состоянии. Не теряя ни секунды, он приступил к оказанию медицинской помощи.

Определив, что человек находится в состоянии клинической смерти, Вадим установил пострадавшему воздуховод, надел на него кислородную маску и приступил к проведению сердечно-лёгочной реанимации. Так продолжалось до тех пор, пока лестничная площадка, где он работал, не заполнилась дымом из открытой входной двери горящей квартиры. Тогда Клюквин, собрав всё необходимое оборудование, взял пострадавшего на руки и вынес его на свежий воздух. Там он продолжил оказывать медицинскую помощь до тех пор, пока пострадавший не стал подавать признаки жизни и его состояние не стабилизировалось.

Третий награжденный — старший прапорщик внутренней службы Александр Рудаков. Он также трудится фельдшером медико-психологической службы в Специализированной пожарно-спасательной части по Республике Карелия

3 декабря 2016 года примерно в 12 часов 15 минут на трассе в районе 369 километра ФАД «Кола», произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей и восемью пострадавшими. Александр в свободное от службы время, двигаясь на личном автомобиле, стал очевидцем трагедии. Он остановился и приступил к оказанию помощи пострадавшим.

Оценив обстановку, он установил, что в двух легковых автомобилях заблокировано в общей сложности 6 человек, кроме того, двое пострадавших детей уже находятся на руках очевидцев, стоящих рядом с повреждёнными автомобилями. Фельдшер принял руководство ликвидацией последствий данного происшествия. В первую очередь он осмотрел двоих детей и женщину, которые самостоятельно сумели выбраться. Определив степень тяжести полученных травм, он принял решение об их госпитализации. Выбрав водителя среди очевидцев данной аварии, он попросил о транспортировке пострадавших.

Далее на месте происшествия Александр организовал очевидцев для оказания помощи. Обратился к одному из водителей с просьбой перекрыть дорогу своим большегрузом, что бы обезопасить место аварии для дальнейшей работы. Остальных водителей попросил принести из своих автомобилей аптечки, чтобы достать оттуда полезные медикаменты и перевязочный материал.

Затем он приступил к оказанию первой помощи пострадавшим, заблокированным в транспортных средствах, несмотря на наличие разлившегося топлива и имеющиеся не сработавшие подушки безопасности. В любой момент могло произойти воспламенение разлитого бензина или выстрел подушки безопасности, однако, полностью осознавая опасность, фельдшер продолжал оказывать первую помощь пострадавшим.

До прибытия пожарно-спасательного подразделения Александр произвёл медицинскую сортировку пострадавших, осуществил обезболивание и остановку кровотечения из ран, приступил к деблокированию пострадавших из автомобилей с использованием подручных средств. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в двух поврежденных автомобилях находилось два пострадавших и один погибший, остальных уже удалось вытащить.

Прибывших медиков Александр Рудаков направил для оказания помощи одному из пострадавших и сам продолжал оказывать помощь другому. По прибытию пожарного подразделения из п. Пряжа он совместно с ними приступил к работе с гидравлическим инструментом.

В результате грамотных и самоотверженных действий очевидцев, личного состава и лично Александра удалось спасти жизнь 7 пострадавшим.