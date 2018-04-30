Пучков предложил увеличить штрафы для нарушителей противопожарного режима 

Глава МЧС Владимир Пучков выступил за увеличение штрафов для нарушителей противопожарного режима. Об этом он сказал в Амурской области, комментируя ситуацию с природными пожарами в регионе. По словам Пучкова, надо увеличить штрафы для тех, чьи действия приводят к тяжёлым последствиям. Губернатор Амурской области Александр Козлов эту позицию поддержал. Он отметил, что максимальная сумма штрафа в таких случаях сейчас составляет 4 тысячи рублей. В Приморье улучшилась обстановка с природными пожарами, заявил глава МЧС Владимир Пучков. Однако он распорядился усилить группировку по борьбе с возгораниями. В регион прибыл самолет-амфибия Бе-200. Его еще называют летающей лодкой. Министр накануне совершил облет территории. Есть пожары в труднодоступных местах, на сопках, отметил он. Но много возгораний и вдоль дорог. Это значит, что люди неаккуратно выполняют требования и нормы пожарной безопасности, подчеркнул Пучков. Глава МЧС напомнил, что важно не допустить новых возгораний во время майских праздников. Пучков также наградил во Владивостоке лучших пожарных Приморья медалями и поздравил сотрудников с Днем пожарной охраны, который сегодня отмечают в России.