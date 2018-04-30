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«Дым было видно от ЮУрГУ»: около гостиницы «Алмаз» сгорел внедорожник
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«Дым было видно от ЮУрГУ»: около гостиницы «Алмаз» сгорел внедорожник 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Сегодня днём около челябинской гостиницы «Алмаз» на улице Лесопарковая вспыхнул автомобиль. Об этом 74.ru сообщила челябинка Анастасия Ипатова.
— Проезжала днём по Лесопарковой, там около гостиницы вовсю полыхал какой-то джип, вроде Mitsubishi Pajero, — рассказала Анастасия. — Пожарные потушили всё минут за пять. Дым видно было от ЮУрГУ.
Пожарные справились с огнём за несколько минут
В МЧС подтвердили информацию.
— Около дома № 15 по улице Лесопарковая сгорел внедорожник, — рассказала сотрудник ГУ МЧС по Челябинской области Юлия Лыкова. — Автомобиль вспыхнул в движении. Огнём уничтожены сгораемые детали моторного отсека. Дежурному о возгорании сообщили в 13:39. На месте работали две автоцистерны. Обошлось без погибших и пострадавших.
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