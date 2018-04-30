«Дым было видно от ЮУрГУ»: около гостиницы «Алмаз» сгорел внедорожник 

Сегодня днём около челябинской гостиницы «Алмаз» на улице Лесопарковая вспыхнул автомобиль. Об этом 74.ru сообщила челябинка Анастасия Ипатова.
— Проезжала днём по Лесопарковой, там около гостиницы вовсю полыхал какой-то джип, вроде Mitsubishi Pajero, — рассказала Анастасия. — Пожарные потушили всё минут за пять. Дым видно было от ЮУрГУ.
Пожарные справились с огнём за несколько минут
В МЧС подтвердили информацию.
— Около дома № 15 по улице Лесопарковая сгорел внедорожник, — рассказала сотрудник ГУ МЧС по Челябинской области Юлия Лыкова. — Автомобиль вспыхнул в движении. Огнём уничтожены сгораемые детали моторного отсека. Дежурному о возгорании сообщили в 13:39. На месте работали две автоцистерны. Обошлось без погибших и пострадавших.