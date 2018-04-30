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Алексей Кокорин поблагодарил зауральских пожарных за профессионализм
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Алексей Кокорин поблагодарил зауральских пожарных за профессионализм 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
30 апреля в России профессиональный праздник отмечают сотрудники пожарной охраны и ветераны службы.
Это связано с подписанием Указа № 539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны». Данную дату отмечают сотрудники противопожарной службы, сотрудники государственного пожарного надзора и студенты специализированных учебных заведений. У праздника более давние исторические корни. Фактически история праздника началась еще в 17 веке. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал наказ «Наказ о градском благочинии». С этого момента началось планомерное становление службы. В настоящее время противопожарная служба входит в состав министерства по чрезвычайным ситуациям. В каждом городе имеются мощные подразделения, которые работают в режиме постоянной готовности. Личный состав имеет высокий уровень профессионализма и хорошую физическую подготовку. На вооружении подразделений стоит новейшая техника.
В Курганской области пожарные только за прошлый год ликвидировали свыше 1200 возгораний, спасли жизни 192 зауральцев. И за каждым случаем — чьи-то жизнь, судьба и, конечно, подвиг пожарного.
Профессионализм и героизм зауральских пожарных отметил Губернатор Курганской области Алексей Кокорин, который в своем поздравлении, посвященном празднику, отметил:
«Есть профессии, которые можно назвать призванием. Они являются символом мужества, стойкости и героизма. К таким относится профессия пожарного. Каждый день вы боритесь с огненной стихией, помогаете людям. От оперативности и слаженности ваших действий зависит жизнь пострадавших. Спасибо вам за то, что не оставляете людей один на один с бедой, всегда приходите на помощь, добросовестно выполняете свой профессиональный долг. Уважаемые сотрудники пожарной охраны! Спасибо за опыт и профессионализм, стойкость и выдержку!»
Использованы фото пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области, а также фото Александра Верховодова
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