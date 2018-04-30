Алексей Кокорин поблагодарил зауральских пожарных за профессионализм

30 апреля в России профессиональный праздник отмечают сотрудники пожарной охраны и ветераны службы.

Это связано с подписанием Указа № 539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны». Данную дату отмечают сотрудники противопожарной службы, сотрудники государственного пожарного надзора и студенты специализированных учебных заведений. У праздника более давние исторические корни. Фактически история праздника началась еще в 17 веке. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал наказ «Наказ о градском благочинии». С этого момента началось планомерное становление службы. В настоящее время противопожарная служба входит в состав министерства по чрезвычайным ситуациям . В каждом городе имеются мощные подразделения, которые работают в режиме постоянной готовности. Личный состав имеет высокий уровень профессионализма и хорошую физическую подготовку. На вооружении подразделений стоит новейшая техника.

Курганской области пожарные только за прошлый год ликвидировали свыше 1200 возгораний, спасли жизни 192 зауральцев. И за каждым случаем — чьи-то жизнь, судьба и, конечно, подвиг пожарного.

Профессионализм и героизм зауральских пожарных отметил Губернатор Курганской области Алексей Кокорин , который в своем поздравлении, посвященном празднику, отметил:

«Есть профессии, которые можно назвать призванием. Они являются символом мужества, стойкости и героизма. К таким относится профессия пожарного. Каждый день вы боритесь с огненной стихией, помогаете людям. От оперативности и слаженности ваших действий зависит жизнь пострадавших. Спасибо вам за то, что не оставляете людей один на один с бедой, всегда приходите на помощь, добросовестно выполняете свой профессиональный долг. Уважаемые сотрудники пожарной охраны! Спасибо за опыт и профессионализм, стойкость и выдержку!»

Использованы фото пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области, а также фото Александра Верховодова