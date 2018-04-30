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«Выйти из подъезда было нереально»: в челябинской многоэтажке сгорел фитнес-клуб
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«Выйти из подъезда было нереально»: в челябинской многоэтажке сгорел фитнес-клуб 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В центре Челябинска сгорел фитнес-клуб «Сафари», работавший на первом этаже 11-этажного жилого дома. От едкого дыма жители спасались на балконах. Пожарные работали по повышенному номеру сложности. Всё произошло днём 29 апреля.
— В высотке на Труда что-то на первом этаже горело. То ли салон красоты «Гармония», то ли ещё что, — написала челябинка Анастасия Ипатова. — На машинах во двор не пускали проехать. На месте работало машин пять пожарных — не меньше.
Чтобы дым выходил, пожарные разбили почти все окна в подъезде
— Вчера днём в нашем доме полностью выгорел фитнес-клуб «Сафари», — рассказала жительница 11-этажки на улице Труда, 173 Алёна. — Нас не эвакуировали — горел цоколь, и выйти из подъезда было нереально. Пожарные, чтобы дым выходил, разбили почти все окна в подъезде. Очень много жильцов в то время было дома, все вышли на балконы. В квартирах у всех теперь гарь и копоть. В «Сафари» и в прошлом году замыкание было. Но тогда до пожара не дошло, только сильный запах горелой проводки по подъезду разлетелся.
От едкого дыма жители многоэтажки спасались на балконах
В МЧС подтвердили информацию.
— О возгорании в фитнес-клубе диспетчеру сообщили в 14:10. Через четыре минуты наши подразделения уже прибыли на место, — рассказала сотрудник ГУ МЧС по Челябинской области Юлия Лыкова. — На месте работали по повышенному номеру сложности семь единиц техники. Двоих человек эвакуировали по маршевым лестницам в сопровождении пожарных. Выводили людей в спаскомплектах — жёлтых капюшонах, присоединённых к кислородным баллонам пожарных. Открытое горение потушили буквально через минуту. Полностью пожар ликвидирован к 14:34. Огонь уничтожил сауну площадью 18 квадратных метров и комнату раздевалки в 12 квадратных метров. Обошлось без погибших и пострадавших. Причина происшествия выясняется.
В подъезде и квартирах теперь гарь и копоть
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