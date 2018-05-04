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Студента осудили за плакат «Петербург скорбит» в память о погибших в Кемерове
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Студента осудили за плакат «Петербург скорбит» в память о погибших в Кемерове 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Суд арестовал на десять суток петербургского студента Илью Гантварга, участвовавшего в акции памяти погибших во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter в пятницу, 4 мая.
Арест стал наказанием за неповиновением законному распоряжению полицейского (статья 19.3 КоАП РФ).
Как сообщила «Ленте.ру» адвокат Гантварга, его также признали виновным в нарушении порядка проведения массового мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП) и оштрафовали за это на десять тысяч рублей.
Защита намерена обжаловать решение суда.
Вечером 27 марта Гантварг участвовал в народном сходе на Марсовом поле в связи с трагедией в Кемерове. Согласно протоколу задержания, с которым ознакомилась «Лента.ру», вместе с 15 другими людьми он участвовал в несанкционированном пикете и держал в руках плакат с надписью «Петербург скорбит 25.03.2018». Также он выступил с речью, в которой обвинил власти в халатности и потребовал отставки теперь уже бывшего главы Кемеровской области Амана Тулеева. Пикетчики не стали расходиться после требования полицейских прекратить акцию. Накануне студента доставили в 78-м отдел полиции Петербурга и составили на него два протокола об административном правонарушении.
Ранее на сотрудников 78-м отдела петербургской полиции поступали жалобы на пытки и издевательства над задержанными.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» случился днем 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство их них дети. Основная версия случившегося — неисправность проводки. По делу арестованы восемь человек. Акции памяти и скорби прошли во многих городах страны 27 марта.
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