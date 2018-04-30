День работников пожарной охраны в России

30 апреля в России отмечается День работников пожарной охраны, установленный указом президента РФ от 30 апреля 1999 года.

История пожарной охраны России начинается с «Наказа о градском благочинии», принятого 30 апреля (10 мая по новому стилю) 1649 года. В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны: создан оплачиваемый штатный состав, введено постоянное дежурство в виде объезда города; предусмотрено использование при тушении механизированных водоливных труб; объезжим предоставлено право наказания жителей города за нарушения правил обращения с огнем.

В нем впервые на Руси устанавливалась ответственность должностных лиц за выполнение правил пожарной безопасности.

Служба градского благочиния по борьбе с пожарами была введена не только в Москве , но и в других городах.

Во время царствования Петра I было продолжено дальнейшее развитие профилактических мер по предотвращению пожаров. Ввели новые правила пожарной безопасности, заимствованные из Голландии , в Санкт-Петербурге создали специализированную пожарную команду из рабочих, построили при Адмиралтействе первое пожарное депо, закупили пожарные насосы с кожаными рукавами и медными брандспойтами.

В период правления Александра I, в 1802 году в Российской империи было образовано министерство внутренних дел , во всех крупных городах при полицейских управлениях стали создаваться пожарные команды. В 1803 году в Санкт-Петербурге начала свою деятельность первая пожарная команда. Царским указом 1804 года была создана штатная пожарная команда и в Москве. В других городах их организация осуществлялась на основе «Положения о составе пожарной охраны Петербурга и Москвы».

В середине XIX века стали появляться добровольные пожарные команды, которые организовывали сами жители городов и других селений.

Александром II в 1857 году был издан первый в России пожарный устав. Он излагал порядок устройства пожарных частей в городах, трактовал меры предосторожности от пожаров, порядок возмещения убытков и награждения участвующих в тушении работников пожарной охраны, а также предписывал меры наказания за нарушения правил пожарной безопасности.

С 1858 года для пожарных целей начал использоваться военно-полицейский телеграф, а в девяностых годах — телефон.

При императоре Николае I началась планомерная организация пожарных команд в Российской империи и повсеместное строительство пожарных депо для размещения пожарных команд. В русских городах стали появляться пожарные каланчи с поднимающимся над ней сигнальным флагштоком. Они многие десятилетия были самой высокой точкой городов, откуда просматривались не только окраины, но и близлежащие села.

В течение XIX века открывались заводы противопожарного оборудования в Санкт-Петербурге и Москве, где выпускались пожарные насосы, складные лестницы, был изготовлен первый пожарный автомобиль.

17 апреля 1918 года российским правительством был подписан декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем», положивший начало создания системы обеспечения пожарной безопасности в России.

В 1920 году в составе Управления коммунального хозяйства Наркомата внутренних дел РСФСР был создан Центральный пожарный отдел, на который возлагалось осуществление руководства пожарной охраной в масштабе всей страны.

В июле 1924 года был утвержден «Устав добровольных пожарных организаций», который позволил на правовой основе развернуть строительство добровольных пожарных команд.

10 июля 1934 года декретом Центрального исполнительного комитета СССР был образован общесоюзный Народный комиссариат внутренних дел СССР. В его состав вошло созданное Главное управление пожарной охраны (ГУПО).

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) пожарные тушили пожары от вражеских бомб и снарядов, помогали эвакуировать людей и оборудование, одними из последних покидали оставляемые города. За мужество и героизм тысячи бойцов и офицеров пожарной охраны получили боевые ордена и медали.

В 1966 году обеспечение пожарной безопасности было возложено на Министерство охраны общественного порядка СССР, переименованное в 1968 году в Министерство внутренних дел СССР.

В начале 1990-х годов в результате распада СССР было создано МВД России, в составе которого в 1993 году создали Государственную противопожарную службу России, преобразованную из Службы противопожарных и аварийно-спасательных работ. В 2001 году Государственная противопожарная служба МВД России была преобразована в Государственную противопожарную службу министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

В России деятельность по обеспечению пожарной безопасности определяется федеральным законом «О пожарной безопасности», подписанным 21 декабря 1994 года. В нем определены общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Согласно закону обеспечение пожарной безопасности — это одна из важнейших функций государства. В настоящее время деятельность по обеспечению пожарной безопасности регулируют более 10 федеральных законов и правовых актов правительства РФ.

Пожарная охрана в России подразделяется на следующие виды: Государственная противопожарная служба (ГПС), муниципальная пожарная охрана, ведомственная пожарная охрана, частная пожарная охрана, добровольная пожарная охрана.

В Государственную противопожарную службу входят федеральная противопожарная служба и противопожарная служба субъектов РФ.

Современная Государственная противопожарная служба — это мощнейшая оперативная структура, которая выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях.

Сегодня пожарная охрана России насчитывает почти 470 тысяч человек. Каждый год огнеборцы тушат в среднем 150 тысяч пожаров, спасая при этом сотни тысяч людей.

В День работников пожарной охраны во всех подразделениях проходят торжественные мероприятия, во время которых чествуют лучших пожарных и вручают им государственные и ведомственные награды.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

(Дополнительный источник: Полное собрание законов Российской империи, Т.1 закон № 6 (стр. 164))