Пожарные несколько часов тушили тлеющий утеплитель в коробке челябинской многоэтажки

В воскресенье, 29 апреля, пожарным несколько часов пришлось тушить утеплитель между стенами челябинской десятиэтажки по улице Чичерина, 8. Тревогу забила хозяйка одной из квартир на девятом этаже, когда из вентиляции повалил дым. О происшествии 74.ru сообщила челябинка Наталья Абрамова

— Не знаю, что происходит, но пожарные работают уже больше двух часов, — написала онав редакцию.

В пресс-службе регионального управления МЧС пояснили, что в десятиэтажке начал тлеть утеплитель, который находится между коробкой дома и внутренней стеной.

— Хозяйка квартиры на девятом этаже увидела, что из вентиляции пошёл дым. Сигнал о возгорании поступил в 8:39, на место сразу выехали три автоцистерны и автолестница, — рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Юлия Лыкова . — Из-за особенностей конструкции здания работы по тушению затянулись на несколько часов, наши сотрудники должны были провести тщательную проливку, чтобы не допустить повторного возгорания.

Причины пожара еще предстоит выяснить, благо, жителей дома в это воскресное утро пожарные беспокоить не стали, обошлось без эвакуации.