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Пожарные несколько часов тушили тлеющий утеплитель в коробке челябинской многоэтажки
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Пожарные несколько часов тушили тлеющий утеплитель в коробке челябинской многоэтажки 

74.ru 21 минуту назад
Фото: 74.ru
В воскресенье, 29 апреля, пожарным несколько часов пришлось тушить утеплитель между стенами челябинской десятиэтажки по улице Чичерина, 8. Тревогу забила хозяйка одной из квартир на девятом этаже, когда из вентиляции повалил дым. О происшествии 74.ru сообщила челябинка Наталья Абрамова.
— Не знаю, что происходит, но пожарные работают уже больше двух часов, — написала онав редакцию.
В пресс-службе регионального управления МЧС пояснили, что в десятиэтажке начал тлеть утеплитель, который находится между коробкой дома и внутренней стеной.
— Хозяйка квартиры на девятом этаже увидела, что из вентиляции пошёл дым. Сигнал о возгорании поступил в 8:39, на место сразу выехали три автоцистерны и автолестница, — рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Юлия Лыкова. — Из-за особенностей конструкции здания работы по тушению затянулись на несколько часов, наши сотрудники должны были провести тщательную проливку, чтобы не допустить повторного возгорания.
Причины пожара еще предстоит выяснить, благо, жителей дома в это воскресное утро пожарные беспокоить не стали, обошлось без эвакуации.
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