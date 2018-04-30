Более 40 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность ЧМ по футболу-2018

Более 40 сотрудников МЧС РФ будут обеспечивать безопасность во время чемпионата мира по футболу, передает ФАН.

Об этом заявил заместитель главы ведомства Владлен Аксенов во время заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Аксенов отметил, что во время ЧМ-2018 потребуется обеспечение природно-техногенной и пожарной безопасности. В связи с этим будут задействована группировка сил и средств МЧС России.

"Задействуется в составе двух эшелонов с выделением резерва общей численностью более 40 тысяч человек и свыше 4,4 тысячи единиц техники", — констатировал представитель ведомства.