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Более 40 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность ЧМ по футболу-2018
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Более 40 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность ЧМ по футболу-2018 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Главный региональный
Более 40 сотрудников МЧС РФ будут обеспечивать безопасность во время чемпионата мира по футболу, передает ФАН.
Об этом заявил заместитель главы ведомства Владлен Аксенов во время заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Аксенов отметил, что во время ЧМ-2018 потребуется обеспечение природно-техногенной и пожарной безопасности. В связи с этим будут задействована группировка сил и средств МЧС России.
"Задействуется в составе двух эшелонов с выделением резерва общей численностью более 40 тысяч человек и свыше 4,4 тысячи единиц техники", — констатировал представитель ведомства.
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