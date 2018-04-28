Медведев поручил передать одно из зданий РАН институту Жириновского 

Учрежденный лидером ЛДПР Владимиром Жириновским Институт мировых цивилизаций получит в безвозмездное пользование 14-этажное здание в центре Москвы, в которым сейчас располагается Российская академия наук (РАН). Такое распоряжение 26 апреля подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации
14-этажное здание площадью 10,9 тыс. кв. м по адресу Ленинский проспект д. 1/2 корп. 1 будет передано институту Жириновского в безвозмездное пользование на 49 лет, следует из распоряжения Медведева. Передача состоится после того, как здание будет передано в казну Российской Федерации, сказано в документе. Обеспечить предоставление здания Институту мировых цивилизаций поручено Росимуществу.
О том, что правительство России готовится предать институту Жириновского принадлежащее РАН здание в октябре 2017 года сообщала Русская служба Би-би-си. В здании прежде находилась гостиница РАН, сейчас там магазины и офисы, но академия заявляла о намерении вернуть зданию статус гостиницы, где можно недорого размещать приезжающих из всех регионов ученых.
В июне 2017 года РБК сообщало, что Жириновский направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить Институту мировых цивилизаций дополнительное здание. Помещения в Басманном переулке Москвы институту стало мало после того, как туда же из Лукового переулка переехал центральный аппарат ЛДПР. Здание в Басманном переулке было получено Институтом мировых цивилизаций от государства в безвозмездное пользование в 2002 году, с 2015 года оно перешло в собственность вуза и затем было продано компании «Раритет-М», 10% которой принадлежит полной тезке бывшей супруги Жириновского Галине Лебедевой.
Близкий к Кремлю источник Русской службы Би-Би-Си объяснял, что новое здание института станет уступкой Кремля в обмен на участие Жириновского в выборах президента. Выборы состоялись в марте 2018 года, их победителем стал действующий президент Владимир Путин, Жириновский занял третье место, уступив не только Путину, но и выдвиженцу КПРФ Павлу Грудинину.