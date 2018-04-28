В Тюменском районе появился мобильный пожарный пост

Сегодня, 28 апреля, в селе Мичурино состоялась торжественная передача мобильного пожарного поста на базе автоприцепа. Сертификат о передаче мобильного поста для добровольной пожарной дружины села Главе Червишевского муниципального образования Михаилу Капустину вручил Председатель тюменского областного отделения ВДПО Олег Бунегин.

Официальное мероприятие открыл заместитель Главы Тюменского муниципального района Сергей Гейнц.

«Это знаменательное событие для жителей сельского поселения и мичуринской Добровольной пожарной дружины. Все мы знаем, что залогом успеха в тушении пожара является скорость и слаженность действий пожарных специалистов! Данный пожарный пост будет способствовать своевременному реагированию добровольной дружины на различного рода огненные бедствия. Мобильность поста позволит тушить как бытовые, так и ландшафтные пожары», — добавил зам Главы.

С приветственным словом к присутствующим обратился Врио первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области полковник Алексей Пархомович.

«Сегодня мобильный пожарный пост передается символично между двумя профессиональными праздниками огнеборцев! 17 апреля 2018 года мы отметили 100-летний юбилей Советской пожарной охраны, а 30 апреля празднуем 369-ю годовщину пожарной охраны России . Ни для кого не секрет, что профессия пожарного очень трудна и опасна. Уверен, что данный мобильный пост, оборудованный мотопомпой, огнетушителями, боевой амуницией и пожарными рукавами окажет пожарным добровольцам посильную помощь не только в борьбе с огнем, но и в случае неблагоприятной паводковой ситуации!», — подчеркнул Алексей Анатольевич.

Председатель тюменского областного отделения ВДПО Олег Бунегин от лица Центрального Совета ВДПО поздравил как жителей села Мичурино, так и членов добровольной пожарной дружины с этим событием, пожелал крепкого здоровья и благополучия.

«Передавая мобильный пост, мы вносим большой в клад в наше с вами общее дело — в охрану жизни и здоровья граждан, в обеспечение сохранности их имущества!», — подчеркнул Олег Александрович.

Фото ГУ МЧС России по Тюменской области.