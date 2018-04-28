Пожарная охрана России отметит 369 лет со дня образования

На их счету десятки тысяч потушенных пожаров и спасённых жизней. В понедельник, 30 апреля, пожарная охрана России отметит 369 лет со дня образования. Калининградские спасатели начали праздновать уже сегодня. Они устроили показательные выступления и рассказали горожанам о своей технике.

Потушить горящую машину, вытащить из неё людей, и взломать заблокированную сейф-дверь. На показательных выступлениях с этими задачами калининградские спасатели справляются, что называется, играючи. Ведь практически каждый день им приходится сталкиваться с настоящей опасностью.

За последние 10 лет они, рискуя своими жизнями, спасли от пламени 7 тысяч человек. И потушили более 13 тысяч пожаров. Это и охваченные огнём здания и целые горящие гектары полей и лесов.

Вооружиться огнетушителем решилась и наша съемочная группа. Однако это оказалось не так просто. Потушить огонь сразу не получилось.

Яна Щербатая, корреспондент:

— При тушении небольших пожаров такая специальная экипировка не нужна. Она способна выдерживать температуру до 200 градусов, но находиться в огне можно не более 10 минут.

— Большое внимание уделяется именно переоснащению подразделению пожарной охраны. Только за последние 3 года на вооружение подразделений пожарной охраны поступило более 60 единиц современной пожарно-спасательной техники.

Это коленчатый пожарный автоподъемник, который способен поднимать оборудование и пожарный расчёт на высоту более 50 метров, а так же квадроциклы, снегоходы и мотоциклы.

Максим Зыков мечтает стать спасателем. Ему уже приходилось справляться с огнём.

Максим Зыков, школьник:

— Я уже неоднократно тушил палы травы, наша дружина занимается пропагандой пожарного дела. Мы помогаем другим людям, и мне нравится это всё.

Самым отважным вручили ведомственные награды. А минутой молчания почтили память тех, кто погиб, защищая людей от опасной стихии.