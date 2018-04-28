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В Орле появилась памятная доска «Героев пожарных»
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В Орле появилась памятная доска «Героев пожарных» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Торжественное открытие мемориальной доски в честь пожарных, погибших при исполнении профессионального долга, состоялось в областном центре накануне, 28 апреля.
Также одна из улиц официально получила название «Героев пожарных», сообщает пресс-служба правительства Орловской области. В открытии приняли участие представители власти, депутаты, общественность, руководство и сотрудники МЧС. Мемориальная доска появилась на доме №80 на Приборостроительной улицы. Он расположен перпендикулярно новой улице Героев пожарных.
На открытии перед собравшимися выступил кадетский отряд «Спасарики» из детсада №79 и дружины юных пожарных из гимназии №34 Орла. Присутствующие почтили память погибших пожарных и возложили цветы к мемориальной доске.
В пресс-службе правительства напомнили о скорбных страницах в истории пожарной охраны Орловской области. В июле 1984 года на тушении пожара во Дворце пионеров имени Ю. А. Гагарина погибли сотрудники МЧС Виктор Лапшин и Александр Комоско, а в феврале 2014 года при тушении частного дома на улице Германо в областном центре погиб Алексей Сопин.
Сообщение В Орле появилась памятная доска «Героев пожарных» появились сначала на РИА 57.
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