Четыре человека пострадали при обрушении части строящегося храма на Кубани

"Это еще строящийся объект, поэтому прихожан там еще не было. Пострадали четыре рабочих, все они находятся в больнице с травмами различной степени тяжести", — сказала Смяцкая.

По словам представителя ведомства, пока сложно сказать, какая именно часть здания обрушилась — опалубка или крыша, в настоящий момент все в завалах.