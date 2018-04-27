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Четыре человека пострадали при обрушении части строящегося храма на Кубани
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Четыре человека пострадали при обрушении части строящегося храма на Кубани 

РИА Новости 1 час назад
КРАСНОДАР, 27 апр — РИА Новости. Четверо рабочих пострадали при обрушении части строящегося храма в Краснодаре, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.
"Это еще строящийся объект, поэтому прихожан там еще не было. Пострадали четыре рабочих, все они находятся в больнице с травмами различной степени тяжести", — сказала Смяцкая.
По словам представителя ведомства, пока сложно сказать, какая именно часть здания обрушилась — опалубка или крыша, в настоящий момент все в завалах.
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