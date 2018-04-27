Учения по тушению торфяников прошли в Талдомском районе

Специалисты из Дубны ‐ спасатели, медики, энергетики и волонтеры ‐ приняли участие в масштабных учениях по тушению торфяников в Талдомском районе.

Первыми обнаружили дым участники

поисково-спасательного

отряда «Дубна», которые патрулировали местность, на случай торфяных пожаров в опасный период. Такова легенда. Координаты очага возгорания волонтеры уточнили при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Как только группа подтвердила, что идет задымление, что торфяной пожар, мы сразу в ЕДДС передали точные координаты. Приступили к тушению и ждали прибытия основных сил пожарных

поисково-спасательного

отряда «Дубна».

Пожарные машины прибыли через несколько минут. Подъехали лесники и добровольная пожарная дружина. В процессе учений они отрабатывали навыки тушения. По оценкам специалистов — продемонстрировали быструю реакцию и слаженную работу.

Отрабатывались несколько версий развития событий. Было организовано четыре очага пожара. Он мог перекинуться на жилые постройки или на лес. Кроме того, рядом богатая торфом почва. От участников тренировки требовалось не допустить огонь к этим объектам, действовать слаженно и быстро.

Наша основная задача — научиться взаимодействовать с различными службами. Не только пожарная охрана, каждый должен понимать свой объем работы. ГИБДД , как пример — обеспечение движения. Либо перекрытие его. Куда направить машины? Ведь это тоже непросто. Люди с какой-то целью едут, и вдруг их остановили

— Ренат Юнисов, начальник управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

Энергетики осмотрели, нет ли повреждений от огня на линии электропередач. Газовщики приборами проверили территорию на утечку газа. Медики принимали условно пострадавших и оказывали им помощь. Действия людей и техники координировались из штаба тушения пожара.

На тренировке работала передвижная насосная станция, которая обеспечивает давление для передачи воды на расстояние до двух километров. В координации с ней действовали пожарные машины.

Учения продолжались более часа. Постоянно шел дождь. Но погода не была помехой для участников тренировки. Все они имеют опыт работы и в более экстремальных условиях. Специалисты, вызванные сотрудниками Единой дежурной диспетчерской службы, не только вовремя прибыли на место. Но и успешно — по оценкам экспертов — справились с поставленными задачами.

Все организовано на высоком уровне. Представители разных служб сработали очень слаженно. Чувствуется высокая подготовка. Быстро разбили мобилизационные секции. Быстро подъехали карета скорой помощи, специалисты энергетических компаний

Всего в тренировке было задействовано 17 единиц спецтехники. Участие приняли более 70 человек.