Капля в море огня. Высокий класс пожарной опасности леса сохраняется в крае

Каждый день, словно военные сводки, публикуют количество ликвидированных пожаров. Очевидцы, проезжая по Приморью, выкладывают десятки фотографий и видео возгораний и считают, что человеческих и других ресурсов для ликвидации огня недостаточно.

Учёные полагают, что вина на 100% — за человеком. Любителям палов объяснять последствия их деяний бесполезно. Общественники призывают вменить за поджоги уголовное наказание. Только как поймать виновных? Пожарных вызвать — великая проблема. Служба службе рознь: одни тушат строения, другие лес. Военные, сотрудники национальных парков и ООПТ справляются собственными силами.

Сажать за это нужно!

Ольгинский, Лазовский, Партизанский, Кавалеровский, Кировский, Черниговский, Чугуевский, Шкотовский, Уссурийский… Какой район Приморья ни назови, не промахнёшься. С 9 апреля по краю действует особый противопожарный режим. Категорически нельзя разводить открытый огонь в лесу, некоторые массивы вовсе запрещены для посещения. Как сообщают в управлении МЧС, за это время выписано штрафов 62 нарушителям, сумма превысила 100 тысяч рублей. Капля, тонущая в море огня.

Лесные пожары всё ближе подбираются к домам. Прокуратура Кавалеровского района инициировала проверку в связи с февральским возгоранием в с. Зеркальном: огнём уничтожены четыре жилых дома и два нежилых строения. В сером тумане, запахе гари не только деревни, но и города. Находке не повезло со всех сторон. С моря пылит уголь, а сопки в дыму. Очевидцы пишут о том, что огонь подбирался к телевышке.

— Ежегодно весной и осенью вокруг города горят сопки, — рассказал житель Находки Василий Терещенко. — Поджигают сами жители, непонятно зачем. Специально или по простоте душевной? Мол, чтобы папоротник лучше собирать. Собственно, никто возгорания не тушит, в этом нет никакой системы. В МЧС звонили десятки раз, говорят — лес не наш. Сам наблюдал, как в течение дня вокруг микрорайонов сначала точечно вспыхивают сопки, потом часа за три весь лес загорается. В городской черте не осталось ни одного живого дерева. Сажать за это нужно!

— Неделю назад горела сопка в районе центральной улицы Ленинской, — добавляет общественный деятель Находки Лира Иевлева. — Я удивилась, рядом полиция, но никто пожарных не вызывает. Полыхает Партизанский район, горит Шкотово — Фокино, объездная дорога через Партизанск на Владивосток . В этом месяце горел лес на федеральной трассе — из Владивостока на Находку. Помнится, в советские годы был огромный штат лесников, проводились специализированные мероприятия по противопожарной защите. По крайней мере, завалы в лесу разбирались. А сегодня? От Екатериновки до Голубовки валяются выжженные до корней деревья. Мы ходатайствуем о том, чтобы создали государственную лесовосстановительную службу. Делали просеки, собирали мусор, стеклянные бутылки, косили обочины дорог — ведь проезжающие мимо кидают окурки.

Рвение на бумаге

Приморцы возмущаются: почему мы должны искать тех, кто должен ликвидировать пожарища? Почему полиция не переадресовывает звонки?

— Взаимодействия между ведомствами и организациями, призванными тушить пожары, слабое, рвение только на совещаниях и на бумаге, — высказывается инспектор лесного хозяйства Хасанского района, лесник со стажем Роман Дудич. — Если у меня что-то горит, начинаю голосить на всех уровнях, но едва успевают приехать.

На 37 тысяч гектар хозяйства только два человека — Роман Тарасович и его помощник. Всего, по последним данным, по Приморскому краю — 600 инспекторов. Государственную машину впору сдать на металлолом, новую не дают, для проверки леса выезжают на собственном транспорте, телефон тоже свой.

— Для противопожарных мероприятий нет ни сил, ни средств, ни денег, — продолжает лесник. — Ни воздуходувов, ни гидрантов. Раньше граблями по-простому тушили, а сейчас не имеем полномочий. Сложность в том, что непонятно, кто чего тушит? Гослесфонд — одна служба, военные земли — другая, землепоселение — третья. Авиабаза работает только до 18 вечера, но если горит чуть поодаль от границы — не приедут. А ведь скорость переброса огня мгновенная.

Жители Находки горько шутят: если загорится сквер, в МЧС станут терпеливо дожидаться, пока огонь не перекинется на дома.

Зола и чернота

— 200 человек для ликвидации возгораний на огромных просторах края — ничтожно мало! — считает жительница Хасанского района Людмила Нуждина. — В мае прошлого года поехали на рыбалку к речке. С поля на нас стремительно, с гулом и треском полетел пал. Минут пять-шесть, и всё вокруг охватило огнём, еле успели выбраться на машине из стены пожара. Вмиг выжжено большое пространство, вместе с живностью, птичьими гнёздами. Одна зола-чернота осталась.

— Пошла гулять с собакой на озеро Солёное, в котором рыба вымерла в этом году, — пишет в соцсети очевидец из Находки. — Подходим к ручью, там костёр не затушен, дым со всех сторон, трава рядом по пояс. Жгли резину или пластик. Долго не могли потушить. По другой стороне мамы с колясками гуляют, ноль эмоций!

— Раздольное, горит улица Лазо, — сообщает другой свидетель. Фотографии говорят за себя — огонь полыхает почти над крышами домов.

— Машинисты тепловозов любят обжигать обочины горячими тряпками, образуя палы, — возмущается эколог в группе экспертов. На вопрос: «Зачем?» отвечает: «Им прикольно: горит хорошо, весело!»

Учёные опровергают слухи о диверсантах-поджигателях. В таких погодных условиях лишь одна небрежно брошенная сигарета из окна автомобиля может привести к пожарищу. Разбитая бутылка на пикнике фокусируется на солнце, как линза. Нужно скашивать сухую траву, спиленные ветки. Но кто выйдет с косами? На чьи средства?

— Пожары концентрируются рядом с населёнными пунктами, — комментирует старший научный сотрудник сектора лесных экосистем ДВО РАН, к. б. н. Ольга Ухваткина. — Там, где есть огороды, дороги, поля. К примеру, хочет крестьянин под выпас освободить зелёную травку, тайком поджигает сухую. В глубоком лесу, тайге пожаров нет, там почва не сухая, ручьи её подпитывают, несколько иначе происходит влагообмен. 100% пожаров случается по вине человека. Либо напрямую поджигают, либо оставляют бутылки стеклянные. Последствия страшные: уничтожаются составляющие экосистемы — выгорают семена, насекомые. Лес без людей не восстанавливается. Мы идём к катастрофе.

МНЕНИЕ ВЛАСТИ

— Прокурорское вмешательство в 2018 году уже потребовалось в связи с непринятием органами местного самоуправления мер к обеспечению пожарной безопасности. В том числе к организации защитных противопожарных минерализованных полос, проведению мероприятий по удалению сухой растительности, мусора, созданию условий для забора воды. В ходе надзорных мероприятий установлено, что источники противопожарного водоснабжения в Анучинском, Надеждинском, Спасском и Ханкайском районах, Большекаменском городском округе находятся в ненадлежащем состоянии. Выявлены факты недостаточного финансирования деятельности по осуществлению государственного лесного надзора, отсутствия у департамента лесного хозяйства Приморского края, КГКУ «Примлес», КГБУ «Приморская авиабаза» надлежащей технической базы для реализации полномочий в данной сфере. Штат сотрудников пожарно-химических станций КГБУ «Приморская авиабаза» также значительно меньше установленных Рослесхозом нормативов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Специалист по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Иван Раков:

— Ежегодно от огня страдают сотни гектаров местообитаний дальневосточного леопарда — самой редкой крупной кошки мира. В большинстве случаев причиной возгораний становится неосторожное обращение с огнём либо умышленные поджоги сухой травы на приграничных сельскохозяйственных землях. Основная работа ведётся у границ национального парка. Проникновения пламени на особо охраняемую природную территорию пока удаётся избежать. Все силы лесохозяйственной службы и отдела охраны направлены на борьбу с огнём у чужих сопредельных территорий, тушение которых собственниками не ведётся. Сообщения о новых очагах пожаров поступают круглосуточно, а палы нередко уходят в труднодоступные места, что делает труд госинспекторов по-настоящему выматывающим.

КСТАТИ

Есть чёткие разграничения: жилые строения тушит МЧС, а на горящие земли Гослесхоза реагирует круглосуточная служба лесной охраны 8-800-100-94-00.