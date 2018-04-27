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В пожаре в Брянской области погибли двое детей
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В пожаре в Брянской области погибли двое детей 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбуждено в Брянской области по факту гибели двух детей на пожаре в частном доме, сообщили в региональном СК.
Возбуждено уголовное дело после гибели двух детей дошкольного возраста при пожаре в частном доме в Брянской области, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.
«Вечером 26 апреля 2018 года в результате возгорания жилого дома в селе Борщово Погарского района погибли двое детей дошкольного возраста. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)» — говорится в сообщении на сайте регионального СК.
Следователи осмотрели место происшествия. В данный момент продолжаются допросы свидетелей. Для установления причин пожара будут проведены необходимые судебные экспертизы.
Ранее источник в экстренных службах Брянска сообщил, что при пожаре в частном жилом доме Брянской области пострадали четыре человека, двое из них — дети погибли, передает РИА «Новости». Напомним, в ночь на воскресенье в результате пожара в частном доме в Геленджике Краснодарского края погибли мать и трое детей, двум из которых не было и года.
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