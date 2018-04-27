На борьбу с огнем в Приамурье прибыло подкрепление из Марий Эл

Природные пожары за минувшие сутки охватили более 120 тысяч гектаров леса в России . С огнем борются тысячи человек. В Приамурье из Марий Эл прибыли еще сто пожарных из федерального резерва авиалесоохраны прибыли в Приамурье на борьбу с лесными возгораниями. На этот раз из Йошкар-Олы , столицы Республики Марий Эл.

В благовещенском аэропорту Игнатьево приземляется самолет с очередным пополнением из федерального резерва «Авиалесоохраны». На борту 100 огнеборцев, присланных Приволжским отделением.

Прибывшие специалисты уже знают, в каких именно районах они будут тушить пожары. Например, сейчас в КамАЗ грузится группа, которая со взлетной полосы аэропорта Благовещенска, отправится в город Свободный . 25 человек останется работать в одноименном районе, еще столько же перебазируется в поселок Ромны

Еще по 25 человек будут работать в Бурейском и Магдагачинском районах. Каждая команда полностью укомплектована — есть все, чтобы автономно работать несколько дней в глухой тайге и отдаленных полях.

"Их будут закидывать на каждый отдельный пожар. А может быть, команду на пожар — большой если, то они будут работать и жить прямо на кромке пожара. Амурская область — это сложный природный ландшафт. Это сухая трава, сильный ветер. Немножко сложновато тушить, конечно", — признается старший инструктор Приволжского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана» Юрий Ложкин.

Огнеборцы из Марий Эл — не первое пополнение из федерального резерва. До этого на подмогу местным специалистам прибыли пожарные из Забайкалья, Бурятии Красноярского края . В начале следующей недели в Приамурье ожидают бригаду из Омска . Общая группировка усиления увеличится до 380 человек.

Сейчас в Приамурье на борьбу с пожарами брошены максимальные силы: больше одной тысячи трехсот человек, 217 единиц техники, включая 3 самолета-амфибии Бе-200. Вечером 26 апреля власти региона объявили режим чрезвычайной ситуации на всей территории области, а не только в лесах. Осадков, которые бы помогли улучшить обстановку, на ближайшие дни синоптики не прогнозируют.