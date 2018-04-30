И он решил стать спасателем: в Волгограде прошли пробег и выставка пожарной техники

Пожарная охрана в Волгограде сегодня, 30 апреля, отмечает свой 369-й день рождения. В честь праздника управление МЧС России по Волгоградской области провело уже традиционной автопробег. По проспекту Ленина в Волгограде проехали раритетные и самые современные модели пожарно-спасательной техники. На нижней террасе набережной главными исследователями спецмашин стали сегодня волгоградские мальчишки. Ярко-красная колонна пожарных машин и мотоциклов стартовала сегодня от площади Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда в 10:00. Десять единиц техники проследовали по проспекту Ленина до улицы Краснознаменской, а затем спустились на нижнюю террасу набережной.

— О ежегодной выставке пожарной техники знаю давно, но все не находилось времени прийти и посмотреть, — рассказала V1.ru волгоградка Анна Сычева. Молодая женщина пришла на набережную вместе с маленьким сыном, для которого пожарные машины стали настоящим чудом, а люди в «золотых» касках — кумирами. — В этом году узнали, где и когда будут выставляться машины, и вместе с пятилетним сынишкой отправились на набережную. Он просто счастлив. Еще никогда он не видел пожарные машины так близко. Посидев в кабине водителя и ударив в колокол, Артем принял решение стать спасателем.

Всю пожарную технику на набережной выстроили в колонну. Рядом с каждой машиной установили информационные таблички с указанием года выпуска и информации об их технических свойствах. Осмотреть машины можно было не только снаружи, но и изнутри. Забраться в высокие кабины юным исследователям и грациозным девушкам помогали пожарные.

— На выставке представлены два мотоцикла и восемь пожарных автомобилей, в том числе и два ретроавтомобиля. Самая старая пожарная машина из колонны использовалась в тридцатых годах прошлого века, — рассказал V1.ru помощник начальника караула первой спасательной части первого отряда Дмитрий Шестаков . — Мы сегодня как раз в пожарной форме тех годов: в брезентовой спецодежде и медных касках.

Пожарный автомобиль ЗИС-5 1937 года почти полностью сделан из дерева, металлической является только его кабина. Бак для воды в нем рассчитан на 360 литров, но для того чтобы тушить возгорание, автомобиль должен находиться рядом с водой и качать ее.

Еще один автомобиль, представляющий историческую ценность, — ГАЗ-51. По словам пожарных, этот автомобиль, в отличие от ЗИС-5, более совершенная модель. ГАЗ имеет насос и использовался для пожаротушения с 1968 года и до начала девяностых.

На сегодняшней выставке волгоградцы и гости города смогли увидеть штабной автомобиль службы пожаротушения. Обычно он используется во время крупных и серьезных пожаров. В нем на места происшествий выезжает руководящий штаб, который принимает главные решения при проведении аварийно-спасательных работ. Задняя часть автомобиля укомплектована дополнительным оборудованием для тушения пожаров ночью.

Посетители выставки с удовольствием рассматривали образцы современной техники. Всем желающим пожарные разрешили ударить в «золотой» пожарный колокол, что особенно пришлось по вкусу маленьким волгоградцам. — В выставке и пробеге я участвую уже в третий раз, но каждый раз для меня, как первый. Мы очень гордимся своей работой и любим ее, — сказал Дмитрий Шестаков.