Сгоревший дом по улице Молодой Гвардии в Кирове начал разваливаться по частям

Сгоревший дом по улице Молодой Гвардии в городе Кирове начал разваливаться по частям, сообщают жители города в группе «Злой кировчанин.

— „Дом, который сгорел на Молодой Гвардии, начал разваливаться. Часть крыши упала прямо на дорогу, где ходят люди. Но никому нет дела до того, что есть возможность, что и дальше начнёт все падать! Никто за этим домом не следит: там подростки лазят, а может и не только они“, — возмущается кировчанка.

Несколькими неделями ранее в Кирове уже был похожий случай. По дому №5 на улице Лепсе пошла большая трещина от чердака до подвала. Фотографии здания тогда тоже опубликовали обеспокоенные читатели паблика „Злой кировчанин“. Многие вспомнили и фильм „Дурак“ Юрия Быкова , в сюжете которого фигурировал дом с большой трещиной на стене.

В этот же день для осмотра здания выезжали представители управления гражданской защиты, теруправления по Октябрьскому району, управления ЖКХ. Они поставили на трещину маяки (»накладки» из алебастра или цемента), чтобы понять, увеличивается ли она в размерах. Угрозы для жизни и здоровья жильцов пятиэтажки, по мнению чиновников и коммунальщиков, не было.

Фото: vk.com/zlo43