В Белгородской области полицейские вынесли пенсионерку из горящего дома

Накануне около полуночи в дежурную часть ОМВД России по Алексеевскому району и г. Алексеевка поступило сообщение из службы «112» о том, что в городе загорелся частный дом. Первыми по указанному адресу прибыли сотрудники ППС алексеевского отдела полиции сержанты полиции Вадим Колесников и Владимир Беседин

Проживающий в соседнем доме мужчина сообщил, что в горящем строении может находиться женщина. Не дожидаясь приезда экстренных служб, полицейские выбили входную дверь и обнаружили в одной из комнат пожилую женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться. На руках полицейские вынесли пенсионерку из дома и, укрыв пледом, поместили в служебный автомобиль. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшей первую помощь.

В настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправного газового оборудования.