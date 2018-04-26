Ещё
В Белгородской области полицейские вынесли пенсионерку из горящего дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белгородской области полицейские вынесли пенсионерку из горящего дома 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Накануне около полуночи в дежурную часть ОМВД России по Алексеевскому району и г. Алексеевка поступило сообщение из службы «112» о том, что в городе загорелся частный дом. Первыми по указанному адресу прибыли сотрудники ППС алексеевского отдела полиции сержанты полиции Вадим Колесников и Владимир Беседин.
Проживающий в соседнем доме мужчина сообщил, что в горящем строении может находиться женщина. Не дожидаясь приезда экстренных служб, полицейские выбили входную дверь и обнаружили в одной из комнат пожилую женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться. На руках полицейские вынесли пенсионерку из дома и, укрыв пледом, поместили в служебный автомобиль. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшей первую помощь.
В настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправного газового оборудования.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Ветераны МВД и Общественный совет УМВД России по Приморскому краю провели «Урок Победы» для молодежи Утвержден Административный регламент, регулирующий вопросы всфере перевозок опасных грузов Волгоградские полицейские, кадеты и общественники присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом194
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…405
Умерла звезда сериала «Сваты»60
Макаревич снова оскорбил россиян933
Москва обратилась к Киеву с жестким требованием98
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение