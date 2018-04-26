Ещё
В Севастополе закрыты пожароопасные ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд приостановил работу нескольких ТЦ в Севастополе из-за нарушений 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ленинский районный суд Севастополя приостановил работу нескольких торговых центров из-за нарушений правил пожарной безопасности. Информация о принятом решении размещена на сайте суда.
"Прокуратура обратилась в суд с девятью исковыми заявлениями, ответчиками по которым выступают физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, учреждения. Требования указанных исков сводятся к понуждению устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности. В исках также изложены ходатайства о применении мер по обеспечению иска в виде приостановления эксплуатации зданий, находящихся во владении или пользовании ответчиков. По результатам рассмотрения ходатайств о принятии мер по обеспечению исков судьями Ленинского районного суда города вынесены определения об их удовлетворении", — сказано в сообщении суда.
Как пояснили в пресс-службе Севастопольского городского суда, сейчас в городе из-за нарушений пожарной безопасности приостановили работу 16 торговых и торгово-развлекательных центров, среди которых есть и крупные, такие как "Добрострой" и "Океан". Помимо этого, по тем же причинам приостановили эксплуатацию помещения ГКУ культуры Севастополя "Централизованная библиотечная система для детей".
25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел крупный пожар, унесший жизни 60 человек. После этого по всей России начались проверки пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей.
ТАСС: последние новости
В Москве возле станции метро "Шоссе Энтузиастов" горит торговый центр В Балашихе горит литейно-механический завод Семьи погибших при пожаре в кемеровском ТЦ получили положенные выплаты
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Наргиз резко ухудшилось34
Джигарханян впал в кому82
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1132
Чехия собрала секретные данные по веществу из Солсбери38
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство54
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение