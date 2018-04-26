В Севастополе закрыты пожароопасные ТЦ

Суд приостановил работу нескольких ТЦ в Севастополе из-за нарушений

Ленинский районный суд Севастополя приостановил работу нескольких торговых центров из-за нарушений правил пожарной безопасности. Информация о принятом решении размещена на сайте суда.

"Прокуратура обратилась в суд с девятью исковыми заявлениями, ответчиками по которым выступают физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, учреждения. Требования указанных исков сводятся к понуждению устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности. В исках также изложены ходатайства о применении мер по обеспечению иска в виде приостановления эксплуатации зданий, находящихся во владении или пользовании ответчиков. По результатам рассмотрения ходатайств о принятии мер по обеспечению исков судьями Ленинского районного суда города вынесены определения об их удовлетворении", — сказано в сообщении суда.

Как пояснили в пресс-службе Севастопольского городского суда, сейчас в городе из-за нарушений пожарной безопасности приостановили работу 16 торговых и торгово-развлекательных центров, среди которых есть и крупные, такие как "Добрострой" и "Океан". Помимо этого, по тем же причинам приостановили эксплуатацию помещения ГКУ культуры Севастополя "Централизованная библиотечная система для детей".