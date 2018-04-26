90 детей погибли в пожарах в Башкирии за последние шесть лет

90 детей погибли в пожарах с 2012 года в Башкирии , две трети из них — дошколята, такие цифры озвучил заместитель главного госинспектора РБ по пожарному надзору МЧС РФ Владимир Горин на круглом столе «Общественная безопасность», прошедшем 26 апреля.

По данным специалиста, 16 случаев смерти детей в пожарах произошло в городах республики, 74 — в селах. 20 детей из общего числа — это дети от 7 до 15 лет, 68 — дошколята.

79 детей погибли в пожарах в частном секторе, девять — в многоквартирных домах, двое — в заброшенных зданиях.

Причиной смерти 30 погибших стало неосторожное курение взрослых.

«Да, в школах проводятся классные часы на противопожарную тему, на уроках ОБЖ разбираются те или иные ситуации, — сказал Владимир Горин, — но возгорания, в основном, происходят в домах, где отсутствует контроль родителей. А именно они, в первую очередь, отвечают за жизнь и здоровье своих детей.