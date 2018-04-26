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Аэропорт Туношна приобрел современный пожарный автомобиль повышенной проходимости
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Аэропорт Туношна приобрел современный пожарный автомобиль повышенной проходимости 

Портал органов государственной власти Ярославской области 55 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
ОАО «Аэропорт Туношна» приобрел новый современный пожарный автомобиль повышенной проходимости, скоростные качества которого позволяют прибыть в любую точку аэродрома за три минуты.
— Наличие этой техники обеспечит Ярославскому аэропорту поддержание установленной седьмой категории уровня требуемой пожарной защиты взлетно-посадочной полосы. Этот фактор позволяет принимать и отправлять все типы воздушных судов, — рассказал генеральный директор ОАО «Аэропорт Туношна» Анатолий Козлов.
Аэродромный пожарный автомобиль на базе КамАЗа приобретен в рамках ОЦП «Развитие транспортной системы Ярославской области» на 2018 — 2020 годы. Он специально оборудован и сертифицирован для работы в аэропортах. Машина оснащена двумя лафетными установками — автоматической и ручной, установкой покрытия ВПП пеной. Объем бака воды и специальных средств для тушения возгораний — 8 тонн. Дальность водяной сплошной струи — 65 метров. Кабина автомобиля — передовой модификации и рассчитана на шесть мест пожарного расчета.
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