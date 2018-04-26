Задымленные коридоры и закрытый выход: пациентка рассказала о пожаре в РКБ

В ночь на 26 апреля в башкирской столице загорелся один из корпусов республиканской клинической больницы имени Куватова. Вызов поступил из акушерско-гинекологического отделения. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания 213 человек, включая 54 детей. К счастью, обошлось без жертв: спасатели и медработники сработали оперативно, пациентов разместили в соседнем хирургическом корпусе. Но те минуты, пока длилась эвакуация, роженицы и беременные пережили настоящий ужас.

«Бери одеяло — и на выход, пожар!»

В ожидании рождения малыша беременная уфимка Галина лежала в палате на третьем этаже. Посреди ночи девушку и ее соседок разбудил внезапный шум.

— Сначала я подумала, что кричат в соседней палате, может, схватки у кого-то начались. Но потом поняла, что все серьезнее. В помещение забежала девушка и со слезами на глазах крикнула: «Бери одеяло — и на выход, пожар!». Я схватила телефон, одеяло и бросилась вместе с остальными вниз, — рассказывает Галина.

По словам девушки, сирены или другого сигнала на своем этаже она не слышала. Знакомые пациентки с третьего и четвертого этажа тоже признались, что звукового оповещения не было и у них.

— Нас всех погнали к главному выходу. В коридоре стоял густой дым, жутко пахло гарью. Когда мы прибежали к двери, нас ждал сюрприз: выход был наглухо закрыт, — говорит женщина. — Кто-то из медсестер крикнул, чтобы звонили пожарным. В этот момент мы увидели спасателей. Они подошли к стеклянной двери, но попасть внутрь не смогли. Выбивать дверь они почему-то не стали.

Тогда испуганных пациенток через темные коридоры повели обратно в холл.

— Свет не горел, все заволокло дымом, пахло гарью. Мамочки, дети которых были в реанимации, рыдали. Всем было очень страшно. Спасибо сотрудникам больницы. Они помогали нам, укрывали женщин и детей, помогали перебраться в другой корпус, — говорит Галина.

Благодаря слаженной работе медперсонала паники удалось избежать. Никто из малышей и мам не пострадал. Как рассказал источник Ufa1, беременных со схватками перевезли в перинатальный центр.

Причины возгорания выясняют дознаватели

Потушили за час По словам того же источника, причиной пожара стал загоревшийся на первом этаже стул. Звонок пожарным поступил в 2:35. На место примчались 40 бойцов МЧС и пригнали 15 единиц спецтехники.

— Огонь удалось ликвидировать в 3:06, а в 3:28 минут пожар потушили полностью, — рассказали в управлении ведомства. — Огонь вспыхнул на посту дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже.

Истинную причину возгорания выясняют пожарные дознаватели.

«Сигнал был — громкий писк»

Информацию о том, что сигнализация в корпусе не сработала, главный врач республиканской больницы опроверг.

— Мои коллеги слышали сигнал — громкий писк, типа компьютерного. Я сам приехал в больницу в три часа ночи. Пациентов эвакуировали в хирургическое отделение клиники, — рассказал главный врач РКБ Ринат Нагаев

По информации пациентов, днем 26 апреля рожениц перевели обратно в акушерско-гинекологическое отделение.