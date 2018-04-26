Три миллиона в подарок: многодетной семье погорельцев донские власти выделили средства на покупку дома

Родителям пятерых детей из Дубовского района, которые лишились жилья из-за пожара, региональные власти выделили три миллиона рублей. Теперь пара сможет купить себе дом в селе Дубовское и переехать туда на постоянное место жительства.

Трагедия произошла 21 августа прошлого года в станице Подгоренской. Пламя сначала вспыхнуло у соседей, а затем перекинулось на постройку семьи Калининых. Жительница вынесла своих маленьких детей и вызвала экстренные службы. К сожалению, пожарные смогли приехать лишь через 1,5 часа, к тому моменту на месте дома осталось одно пепелище.

Никаких выплат и компенсаций в первые месяцы погорельцы не получили и могли так и остаться жить у своей пожилой матери, к которой переехали после происшествия. Буквально на следующий день после публикации 161.ru региональные чиновники и депутаты собрали 200 тысяч рублей и передали их семье. Однако приобрести новое жилье на эту сумму оказалось невозможным. Тогда Анна Калинина написала письмо Владимиру Путину с просьбой войти в их тяжелую ситуацию и помочь решить квартирный вопрос.

На месте дома Калининых осталось одно пепелище

— В декабре прошлого года нам позвонили из Ростова-на-Дону и сообщили, что губернатор Василий Голубев поручил выделить из областного бюджета три миллиона рублей, на которые мы можем купить себе дом в районном центре, — рассказала многодетная мама. — Сказать, что мы были в шоке, — ничего не сказать. Мы даже не рассчитывали на такое счастье!

Недавно семья побывала в селе Дубовское и выбрала для себя крепкий кирпичный дом с мебелью общей площадью около 100 кв.м. Сейчас Калинины оформляют документы и готовятся к долгожданному новоселью.