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В ЗАО завершился межрайонный этап соревнований «Школа безопасности»
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В ЗАО завершился межрайонный этап соревнований «Школа безопасности» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Состязания проходили на территории заказника «Воробьевы горы», в них приняли участие порядка 500 школьников нашего округа. Дети с огромным энтузиазмом проходили все раунды турнира, отмечая их познавательный характер.
Участники эстафеты безопасности смогли получить навыки работы с пожарным оборудованием. Один из конкурсов требовал поразить мишень водой из пожарного ствола, предполагая знакомство с аварийно-спасательным инструментом, кроме этого юным спасателям пришлось деблокировать условно пострадавшего и доставить его к месту оказания первой помощи.
— Дети остались довольны спортивной игрой. Цель подобных мероприятий — формирование практических навыков и поведения в экстремальных ситуациях, пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде, детальное знакомство с вопросами личной и общественной безопасности, — сообщил ведущий специалист Управления по ЗАО Департамента ГОЧСиПБ Виталий Сычев.
Отметим, что «Школа безопасности» ежегодно проводится при поддержке Департамента образования города Москвы, Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы и Главного управление МЧС России по г. Москве.
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