В ЗАО завершился межрайонный этап соревнований «Школа безопасности»

Состязания проходили на территории заказника «Воробьевы горы», в них приняли участие порядка 500 школьников нашего округа. Дети с огромным энтузиазмом проходили все раунды турнира, отмечая их познавательный характер.

Участники эстафеты безопасности смогли получить навыки работы с пожарным оборудованием. Один из конкурсов требовал поразить мишень водой из пожарного ствола, предполагая знакомство с аварийно-спасательным инструментом, кроме этого юным спасателям пришлось деблокировать условно пострадавшего и доставить его к месту оказания первой помощи.

— Дети остались довольны спортивной игрой. Цель подобных мероприятий — формирование практических навыков и поведения в экстремальных ситуациях, пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде, детальное знакомство с вопросами личной и общественной безопасности, — сообщил ведущий специалист Управления по ЗАО Департамента ГОЧСиПБ Виталий Сычев