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Сотрудники «Зимней вишни» спасали бытовую технику
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Свидетель: Сотрудники «Зимней вишни» спасали бытовую технику 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Работники ТРК «Зимняя вишня» выносили из огня ценные вещи, рассказала в суде одна из потерпевших по делу о трагедии в Кемерово.
«Я оттолкнула аниматора, которая бежала вниз по лестнице и тащила телевизор», — рассказала во время судебного заседания одна из потерпевших, Ксения Зимина, передает «Интерфакс».
В четверг Кемеровский областной суд оставил под арестом начальника караула пожарно-спасательной части №2 г. Кемерово Сергея Генина. Он пытался обжаловать принятое ранее решение суда о своем аресте.
Пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек. После трагедии СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.
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