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В Москве горит торговый центр
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В Москве горит торговый центр 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Возле станции метро «Шоссе Энтузиастов» загорелся торговый центр, сообщили в ГУ МЧС по Москве. Возгорание началось на первом этаже в одном из помещений четырехэтажного административного здания.
«26 апреля, в 05:16, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении», — уточнили в ведомстве.
Огонь охватил «Торговый Центр 31» на шоссе Энтузиастов. Находившийся в нем персонал самостоятельно покинул здание до прибытия пожарных.
Спустя полчаса возгорание локализовали, а в 05:50 оно было ликвидировано. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Пострадавших в результате ЧП нет. Причины пожара устанавливаются.
В американском городе Норт‐Сент‐Пол в штате Миннесота пожарный поймал младенца, которого выбросили из окна объятого пламенем дома. Трехмесячного ребенка спасателю кинул его отец. Мужчина решил, что по-другому спасти жизнь малышу нельзя.
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