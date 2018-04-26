В Москве горит торговый центр

Возле станции метро «Шоссе Энтузиастов» загорелся торговый центр, сообщили в ГУ МЧС по Москве. Возгорание началось на первом этаже в одном из помещений четырехэтажного административного здания.

«26 апреля, в 05:16, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении», — уточнили в ведомстве.

Огонь охватил «Торговый Центр 31» на шоссе Энтузиастов. Находившийся в нем персонал самостоятельно покинул здание до прибытия пожарных.

Спустя полчаса возгорание локализовали, а в 05:50 оно было ликвидировано. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Пострадавших в результате ЧП нет. Причины пожара устанавливаются.

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