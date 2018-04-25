Пожарные в рамках подготовки к ЧМ-2018 провели учения на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 25 апреля. / ТАСС /. Пожарно-тактические учения провели в среду на стадионе Ахмат-Арена в Грозном , где пройдут тренировки Сборной Египта по футболу во время ЧМ2018. По сценарию возгорание возникло на зрительской трибуне.

"Первоочередной задачей стюардов на стадионе и сотрудников МЧС , дежурящих на каждом крупном спортивном мероприятии, было организовать эвакуацию, исключив панику и давку. К моменту окончания эвакуации на стадион прибыли дополнительные силы, в том числе аэромобильная группировка чрезвычайного ведомства Чеченской Республики . Порядка десяти человек оказались «отрезанными» от выхода «огнем» и «дымом», пожарные спустили их с трибуны с помощью трехколенной лестницы, семерых спасли с крыши стадиона, применяя автолестницы", — рассказал ТАСС руководитель пресс-службы республиканского главка МЧС Тимур Тайсумов

По его словам, в ходе мероприятия проверили сеть противопожарного водоснабжения стадиона и оснащенность первичными средствами пожаротушения. «Замечаний не выявлено. Всего к учениям было привлечено более 300 человек и 20 единиц техники. Все службы, задействованные в тренировке, справились с поставленными задачами», — отметил Тайсумов.