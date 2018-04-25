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Во Владикавказе загорелся склад с гипсокартоном, сообщил источник
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Во Владикавказе загорелся склад с гипсокартоном, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Склад с гипсокартоном загорелся во Владикавказе на площади 1,5 тыс. кв м, пострадавших пока нет — источник
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