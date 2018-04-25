Соревнования по стендовой стрельбе

В преддверии Дня пожарной охраны России , 21 апреля 2018 г., на территории стендово-стрелкового комплекса военно-охотничьего общества, впервые за историю Главного управления МЧС России по г. Москве прошли соревнования по стендовой стрельбе среди сотрудников территориального пожарно-спасательного гарнизона города Москвы.

На данном мероприятии выступили артисты ГБУК г. Москвы «Культурный центр им. И. М. Астахова», которые удивили всех своим незабываемым выступлением!

«Целью проведения соревнования является популяризация стрелковых видов спорта и пропаганда здорового образа жизни», — рассказывает начальник Управления МЧС ЮВАО Николай Шестаков

Прекрасные погодные условия, командный дух участников соревнований, а также замечательное настроение всех присутствующих на данном мероприятии способствовало победе в тяжёлом и упорном состязании сильнейших команд, из которых вышли в финал тройка лидеров, занявшие:

1-е место — Департамент ГОЧСиПБ г. Москвы

2-е место — Управление по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москвы

3-е место — Управление по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москвы.

А также, места за участие в личном первенстве распределились следующим образом:

3-е место — Песков Станислав