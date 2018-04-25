Сгоревшая в Челябинске маршрутка попала на видео

Челябинске полностью сгорело маршрутное такси, передает телеканал «360».

Огонь охватил транспортное средство во время его движения. Видеозапись произошедшего опубликовали в паблике «Регион‐74 Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

На сделанных кадрах видны клубы черного дыма, поднимающиеся от маршрутки.

В комментариях местные жители предположили, что машину могли сжечь конкуренты. Кто-то зло пошутил о жарившихся шашлыках и попытках прогреть двигатель.

По данным сайта Ura. Ru, который ссылается на региональный главк МЧС , маршрутное такси N 56 сгорело утром 26 марта. Хотя пожарным удалось потушить пламя за несколько минут, от транспортного средства практически ничего не осталось.

Обстоятельства произошедшего уточняются.