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Сгоревшая в Челябинске маршрутка попала на видео
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Сгоревшая в Челябинске маршрутка попала на видео 

Газета.Ru 1 час назад
В Челябинске полностью сгорело маршрутное такси, передает телеканал «360».
Огонь охватил транспортное средство во время его движения. Видеозапись произошедшего опубликовали в паблике «Регион‐74 Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».
На сделанных кадрах видны клубы черного дыма, поднимающиеся от маршрутки.
В комментариях местные жители предположили, что машину могли сжечь конкуренты. Кто-то зло пошутил о жарившихся шашлыках и попытках прогреть двигатель.
По данным сайта Ura. Ru, который ссылается на региональный главк МЧС, маршрутное такси N 56 сгорело утром 26 марта. Хотя пожарным удалось потушить пламя за несколько минут, от транспортного средства практически ничего не осталось.
"Маршрутка ехала пустая, без пассажиров. Водитель не пострадал", — уточнила сотрудник пресс-центра МЧС по Челябинской области Юлия Лыкова.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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