Ещё
Московский регион готов к пожароопасному периоду в текущем году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московский регион готов к пожароопасному периоду в текущем году 

РИАМО 2 часа назад
В Москве и в Подмосковье все службы и необходимые средства готовы к пожароопасному сезону 2018 года, сообщил в среду на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям начальник ГУ МЧС России Московской области Сергей Полетыкин.
«В исполнении поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации от 28 февраля 2018 года проведена межведомственная проверка готовности Московской областной подсистемы к пожароопасному периоду, по итогам проверки Московская область готова к пожароопасному периоду», — добавил Полетыкин.
По его словам, в Московской области значительный объем мероприятии по подготовке к пожароопасному периоду уже выполнен.
«Силы и средства города Москвы при реагировании возможных чрезвычайных ситуации пожаров и происшествий в пожароопасный период 2018 года готовы», — добавил в свою очередь начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов.
Он отметил, что готовность сил и средств к противопожарному сезону проверят на учениях 27 апреля.
РИАМО: последние новости
В Москве по решению суда закрыли Усачевский рынок Футбольные матчи прошли без серьезных нарушений накануне в Москве Подготовку работ по обводнению торфяников завершили в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью62
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
Украина цепляется за российский газ89
В Москве ожидают новый ураган23
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах263
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение