Московский регион готов к пожароопасному периоду в текущем году 

В Москве и в Подмосковье все службы и необходимые средства готовы к пожароопасному сезону 2018 года, сообщил в среду на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям начальник ГУ МЧС России Московской области Сергей Полетыкин.
«В исполнении поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации от 28 февраля 2018 года проведена межведомственная проверка готовности Московской областной подсистемы к пожароопасному периоду, по итогам проверки Московская область готова к пожароопасному периоду», — добавил Полетыкин.
По его словам, в Московской области значительный объем мероприятии по подготовке к пожароопасному периоду уже выполнен.
«Силы и средства города Москвы при реагировании возможных чрезвычайных ситуации пожаров и происшествий в пожароопасный период 2018 года готовы», — добавил в свою очередь начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов.
Он отметил, что готовность сил и средств к противопожарному сезону проверят на учениях 27 апреля.