Московский регион готов к пожароопасному периоду в текущем году

«В исполнении поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации от 28 февраля 2018 года проведена межведомственная проверка готовности Московской областной подсистемы к пожароопасному периоду, по итогам проверки Московская область готова к пожароопасному периоду», — добавил Полетыкин.

По его словам, в Московской области значительный объем мероприятии по подготовке к пожароопасному периоду уже выполнен.

«Силы и средства города Москвы при реагировании возможных чрезвычайных ситуации пожаров и происшествий в пожароопасный период 2018 года готовы», — добавил в свою очередь начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов

Он отметил, что готовность сил и средств к противопожарному сезону проверят на учениях 27 апреля.