Два жилых дома сгорели в Биробиджане из-за пала травы

Из-за пала травы в биробиджанском поселке Кирпичики сгорели два жилых дома и хозяйственные постройки. По данному факту проводится проверка.

Прокурор области дал поручения о принятии мер в отношении должностных лиц мэрии города, не исполнивших обязанности по обеспечению пожарной безопасности, созданию противопожарных минерализованных полос и своевременной очистки территорий от сухой растительности.

Не исключено, что против чиновников будут возбуждены уголовные дела, сообщает EAOMedia

Кроме того поручено рассмотреть вопрос о принятии мер по возмещению ущерба пострадавшим от пожара гражданам и переселению оставшихся без жилья семей в маневренный фонд.

Пожар в Кирпичиках произошел вчера. Жилые дома сгорели всего за час.