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Два жилых дома сгорели в Биробиджане из-за пала травы
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Два жилых дома сгорели в Биробиджане из-за пала травы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: otr-online.ru
Из-за пала травы в биробиджанском поселке Кирпичики сгорели два жилых дома и хозяйственные постройки. По данному факту проводится проверка.
Прокурор области дал поручения о принятии мер в отношении должностных лиц мэрии города, не исполнивших обязанности по обеспечению пожарной безопасности, созданию противопожарных минерализованных полос и своевременной очистки территорий от сухой растительности.
Не исключено, что против чиновников будут возбуждены уголовные дела, сообщает EAOMedia.
Кроме того поручено рассмотреть вопрос о принятии мер по возмещению ущерба пострадавшим от пожара гражданам и переселению оставшихся без жилья семей в маневренный фонд.
Пожар в Кирпичиках произошел вчера. Жилые дома сгорели всего за час.
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