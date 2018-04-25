Из-за утреннего пожара в Тарманах из дома эвакуировали 15 человек

Сегодня утром, 25 апреля, в Тюмени на улице Малышева произошел пожар в 22-м доме. Из-за возгорания квартиры на третьем этаже из здания эвакуировали 15 жильцов. Очевидцы рассказали, что сотрудникам МЧС также удалось спасти пожилую женщину, которая в момент задымления находилась в задымленном помещении. Информацию об этом подтвердили и в ведомстве.

— Вызов поступил к нам в 9:23. На место выезжали шесть единиц спецтехники и 16 человек личного состава. По прибытию выяснилось, что пожар произошел в двухкомнатной квартире. По какой именно причине она воспламенилась, сейчас выясняют дознаватели. В настоящий момент пожар уже ликвидирован, — сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.