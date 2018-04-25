Ещё
Из-за утреннего пожара в Тарманах из дома эвакуировали 15 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за утреннего пожара в Тарманах из дома эвакуировали 15 человек 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня утром, 25 апреля, в Тюмени на улице Малышева произошел пожар в 22-м доме. Из-за возгорания квартиры на третьем этаже из здания эвакуировали 15 жильцов. Очевидцы рассказали, что сотрудникам МЧС также удалось спасти пожилую женщину, которая в момент задымления находилась в задымленном помещении. Информацию об этом подтвердили и в ведомстве.
— Вызов поступил к нам в 9:23. На место выезжали шесть единиц спецтехники и 16 человек личного состава. По прибытию выяснилось, что пожар произошел в двухкомнатной квартире. По какой именно причине она воспламенилась, сейчас выясняют дознаватели. В настоящий момент пожар уже ликвидирован, — сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
72.ru: последние новости
В ТЦ «Кристалл», «Сити Молл», «Малахит» и «Остров» нашли нарушения пожарной безопасности На улицы 30 лет Победы ночью сгорел двухэтажный автосервис Пострадавших при взрыве в Заводоуковске доставили в Тюмень: 16-летняя девочка и 27-летний мужчина в реанимации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль сменит формат инаугурации265
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»30
Россияне упустили свой исторический шанс66
Россия прощает и платит117
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы20
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:08
Садальский раскрыл тайну Галкина
Шоу-бизнес
03:04
Джигарханян пошел на отчаянный шаг
Шоу-бизнес
01:14
Куда революция заведет Армению
В мире
03:15
Посольство РФ пошутило над министром обороны Британии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение