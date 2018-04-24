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На шахте в Донецке вспыхнул пожар
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На шахте в Донецке вспыхнул пожар 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошел на территории шахты "Куйбышевская" в Донецке, сообщили во вторник РИА Новости в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Пожар на шахте "Куйбышевская", на месте работают шесть автоцистерн. Шахта недействующая", — сказали в МЧС ДНР.
Где именно произошло возгорание и причину пожара в ведомстве не уточнили. О пострадавших также не сообщают.
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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