На шахте в Донецке вспыхнул пожар

"Пожар на шахте "Куйбышевская", на месте работают шесть автоцистерн. Шахта недействующая", — сказали в МЧС ДНР.

Где именно произошло возгорание и причину пожара в ведомстве не уточнили. О пострадавших также не сообщают.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины , не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.